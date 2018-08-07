Kollarını ve bacaklarını kaybedebilir

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 60 yaşındaki Angel Perez, yaklaşık dört hafta önce yengeç avlamaya gitmişti ancak ölümcül bir bakteriyel enfeksiyona maruz kalan Perez'in hayatı birden kabusa döndü.

ET YİYEN BAKTERİ HAYATINI KABUSA ÇEVİRDİ

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Maurice Nehri'ne yengeç avlamaya giden Perez, ertesi gün, bacağında şişlik ve ağrıyla uyandı. Acil servise giden talihsiz adam antibiyotik alsa da belirtiler daha da kötüleşmeye başladı.

Bacaklarında birden bire siyah yaralar çıkmaya başlayan adam, halüsinasyon görmeye başladı. Tekrar hastaneye giden adamda et yiyen bakteri tespit edildi.

Vibrio vulnificus türü bakteri tespit edilen Perez, ölümden döndü. Erken müdahale edilmediğinde kolların ve bacakların kesilmesine sebep olan et yiyen bakteri, henüz Perez'i etkisi altına almamıştı.

HEM KOLLARI HEM DE BACAKLARI KESİLEBİLİR

Perez'in kızı Dilena Perez-Dilan, babasının bacağının kahverengi ve siyahımsı bir renge dönüştüğünü ancak kesilmediğini açıklamıştı.

Ancak enfeksiyonun hem kollara hem de bacaklara yayıldığını ve talihsiz adamın böbrekleri iflas ettiği için diyalize girdiğini kaydederek, Perez'in hem kollarını hem de bacaklarını kesme ihtimallerinin olduğunu söyledi.

VAKALARIN YÜZDE 15 İLA 30'U HAYATINI KAYBEDİYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bu bakterilerin ülke çapında yılda yaklaşık 205 enfeksiyona neden olduğunu tahmin ediyor. Ajansa göre de bazı vakalarda kollar veya bacaklar kesilebiliyor ve vakaların yüzde 15 ila yüzde 30'u hayatını