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Kofi Annan Hayatını Kaybetti

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan (80), hastanede hayatını kaybetti.

Kofi Annan Hayatını Kaybetti

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan (80), hastanede hayatını kaybetti.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:23
Kofi Annan Hayatını Kaybetti

 Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan (80), hastanede hayatını kaybetti.
KOFİ ANNAN KİMDİR?
İsviçre'de öldüğü açıklanan Kofi Annan, 2001 yılında dünya barışına katkıları nedeniyle BM ile birlikte Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Ancak Türkler için Annan, Kıbrıs'ta barış çabaları ile hatırlanan bir isim.

Annan Planı, Türk ve Rum kesimleri halinde bölünmüş Kıbrıs adasının bağımsız bir devlet olarak birleştirilmesini öneren Birleşmiş Milletler planıydı. Adını, planı ortaya atan BM eski genel sekreteri Kofi Annan'dan almıştı.

Annan Kıbrıs'ta iki tarafı bir araya getirmeye en çok yaklaşan isim olmuştu. Plan, Kıbrıs adasının İngiliz üsleri bölgesi haricinde kalan kısımlarının bağımsız ve federal nitelikte bir devlet olacak şekilde birleştirilmesini öngörüyordu. Plan gereğince Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki bakanlıkların en az üçte biri Türklerden oluşacaktı. Devlet başkanlığı ve başbakanlık makamları 10 ayda bir Türkler ve Rumlar arasında el değişecekti.
Nisan 2004'de KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yapılan referandumlar ile oylamaya sunulan plan, Türk tarafından %64.91 oranında kabul gördüğü halde Rum oylarının %75.38'i ret şeklinde olduğundan hayata geçirilemedi. Birleşme umutları suya düştü.
 

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Son Güncelleme: 18.08.2018 13:30
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