Kocasını metresiyle bastı havalimanını birbirine kattı

Kolombiya’nın Jose Maria Cordova Uluslararası Havalimanında bir kadının kocasını metresi ile tatil için uçağa binmeye hazırlandığı sırada yakaladığı anlara ait görüntüler, başka bir yolcunu tarafından cep telefonuna kaydedildi.

SAÇLARINDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ

Kadın, kocasına ve metresine hakaret ettikten sonra diğer kadının saçlarından tutup sürükledi.

“HANİ BENİ TATİLE GÖTÜRECEKTİN”

Koca ise metresini karısının elinden kurtarmaya çalışırken kadın kendisine, “Bana, beni tatile göndereceğini söylemiştin ama şimdi bu kadın ile tatile çıkıyorsun” diye bağırdı. Kadın ayrıca kendisine engel olmaya çalışan kocasına hapse girmek istiyorsan beni döv diye de bağırdı.

Havaliamanı görevlilerinin olaya müdahale edip etmediği ve olay ile ilgili kimsenin tutuklanıp tutuklanmadığı ise bilinmiyor.