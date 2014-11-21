3,5 milyar euro mirastan kocasına tek kuruş bırakmadı

İspanya'da 88 yaşında hayatını kaybeden 'dünyanın en soylu kadını' unvanına sahip Alba Düşesi'nin, kendisinden 24 yaş küçük eşine 3,5 milyar euroluk mirastan hiçbir şey bırakmadığı açıklandı





‘Dünyanın en soylu kadını’ olarak bilinen Alba Düşesi Maria del Rosario Cayetana’nın miras listesi İspanya’da büyük ses getirdi. 88 yaşında hayatını kaybeden Düşes’in altı çocuğuna toplam 3,5 milyar euro ve kişi başı bir saray bıraktığı açıklanırken, Cayetana’nın 64 yaşındaki eşi Alfonso Diez’e servetinden hiçbir şey bırakmaması ise şaşırttı.



Avrupa’nın en zengin aristokratlarından biri olan tam adı "Maria del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz-James Stuart y de Silva" olan Alba Düşesi’nin malvarlığı arasında 50 bin parça sanat eseri ve 18 bin nadir kitap da yer alıyor.



SERVETİNDE NELER VAR?



Alba Düşesi’nin aralarında İspanya’nın dünyaca ünlü resamları Velazquez, Goya ve Picasso gibi sanatçıların eserleri de olmak üzere özel koleksiyonlar, çoğu ulusal değer sayılan 1425 mücevher, saray, kale ve binlerce dönüm araziye kurulu çiftliklerin sahibi olarak tanınıyordu. Düşesin mirasının yaklaşık 3.5 milyar euro olarak hesaplanıyor.



'EŞİMLE ANLAŞMA YAPTIK. TEK İSTEDİĞİ BENİM' DEMİŞTİ



Sekiz torununa da arsa bırakan Düşes, daha önce eşiyle aralarında anlaşma yaptıklarını belirterek, “Alfonso hiçbir şey istemiyor. Tek istediği benim” açıklamasında bulunmuştu.



3'ÜNCÜ VE SON EVLİLİĞİ BİR MEMURLA



Düşes, 85 yaşındayken kendisinden 24 yaş küçük Alfonso Diez adlı bir memur ile üçüncü evliliğini yapması çocukları tarafından protesto edilmiş ve bu evlilik uzun süre magazin basınının odak noktası olmuştu.



Cayetana Forbes tarafından İspanya’nın en zengin 8. kişisi olarak gösteriliyordu. Alba Düşesi birkaç gün önce solunum yetersizliği yüzünden hastaneye kaldırılmış durumunun acil olması üzerine ailesinin isteği ile Sevilla’daki çifliğinde son günlerini çocukları ile geçirmişti.



Endülüs halkı tarafından çok sevilen Cayetana'nın naaşı Sevilla kentindeki Belediye binasında bir süre tutulduktan sonra cesedi vasiyeti üzerine yakılacak.