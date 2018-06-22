banner283
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95852
ALTIN
190.736
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1965
EURO
5.4311
12 yaşındaki Sıla kurtarılamadı
12 YAŞINDAKİ SILA KURTARILAMADI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Akım hırsızı yakalandı
AKIM HIRSIZI YAKALANDI
Kundakcı tutuklu yargılanacak
KUNDAKCI TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili ve Dudakları Dağlandı

Hindistan'da yaşadığı sorunlar yüzünden eşi tarafından büyücü olduğunu iddia eden bir adama götürülen kadının dili ve dudakları, içine şeytan girdiği gerekçesiyle dağlandı. Talihsiz kadın hastanelik oldu.

Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili ve Dudakları Dağlandı

Hindistan'da yaşadığı sorunlar yüzünden eşi tarafından büyücü olduğunu iddia eden bir adama götürülen kadının dili ve dudakları, içine şeytan girdiği gerekçesiyle dağlandı. Talihsiz kadın hastanelik oldu.

22 Haziran 2018 Cuma 22:08
Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili ve Dudakları Dağlandı

Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili ve Dudakları Dağlandı

Hindistan'da yaşadığı sorunlar yüzünden eşi tarafından büyücü olduğunu iddia eden bir adama götürülen kadının dili ve dudakları, içine şeytan girdiği gerekçesiyle dağlandı. Talihsiz kadın hastanelik oldu.

Hindistan'da yaşayan 26 yaşındaki Jatha Devi isimli kadın, yaşadığı sorunlardan dolayı kocası tarafından hastaneye götürüldü. Durumu düzelmeyen kadının akrabalarının kadının içine şeytan girdiğini söylemeleri üzerine talihsiz kadın kocası tarafından büyücü olduğunu iddia eden bir adama götürüldü.

DİLİNİ VE DUDAKLARINI DAĞLADI

banner277
Büyücü, kadının dilini ve dudaklarını kızgın demir ile dağlayarak kadının içindeki şeytanın ruhunun çıkacağını söyledi.

BÜYÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Dili ve dudakları dağlandığı için konuşamayan kadının kocası eşini daha donanımlı bir hastaneye götürdü. Doktorlar kadının psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyip durumu polise bildirdi. Polis Jairam Bhat isimli büyücüyü gözaltına aldı.

Doktorlar kadının durumunun 10-15 gün içinde düzeleceğini ifade etti.

Yasak olmasına rağmen Hindistan'da hala çoğu insan, büyücülerin en ağır hastalıkları dahi iyileştirebileceklerine inanıyor.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Grup Cinsel İlişki ve Uyuşturucu Skandalı Sonrası Üniversitedeki Geleneksel Partiye Yasak Geldi
Grup Cinsel İlişki ve Uyuşturucu Skandalı Sonrası Üniversitedeki Geleneksel Partiye Yasak Geldi
Bakü Avrasya Üniversitesi'nde muhteşem "mezun töreni" düzenlendi!
Bakü Avrasya Üniversitesi'nde muhteşem "mezun töreni" düzenlendi!
İzlandalı Oyuncuların Cinsel İlişki Yasağı Kalktı: Eşleri Yanlarında Olduğu Sürece Sorun Yok!
İzlandalı Oyuncuların Cinsel İlişki Yasağı Kalktı: Eşleri Yanlarında Olduğu Sürece Sorun Yok!
ABD Senatosu'ndan Yeni F-35 Hamlesi! Türkiye, Rus S-400'lerini Alırsa F-35 Satışı Engellenecek
ABD Senatosu'ndan Yeni F-35 Hamlesi! Türkiye, Rus S-400'lerini Alırsa F-35 Satışı Engellenecek
İsrail Keskin Nişancısı, AA Foto Muhabirini Gerçek Mermiyle Vurarak Yaraladı
İsrail Keskin Nişancısı, AA Foto Muhabirini Gerçek Mermiyle Vurarak Yaraladı
İşçiler Elysee Sarayı'nın Gazını Kesti
İşçiler Elysee Sarayı'nın Gazını Kesti
Netanyahu İle Kushner Barış Süreci ve Gazze'yi Görüştü!
Netanyahu İle Kushner Barış Süreci ve Gazze'yi Görüştü!
Azerbaycanda bulunan yabancılar ermeni işgalinden kurtarılmış bölgeye götürüldüler
Azerbaycanda bulunan yabancılar ermeni işgalinden kurtarılmış bölgeye götürüldüler
Doğu Timor'da Başbakan Vasconcelos Yemin Ederek Görevine Başladı
Doğu Timor'da Başbakan Vasconcelos Yemin Ederek Görevine Başladı
Bm'den Abd'ye Göçmen Çocukları Serbest Bırakın Çağrısı
Bm'den Abd'ye Göçmen Çocukları Serbest Bırakın Çağrısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim