Kocamla Komşumu Arka Bahçede Gördüm Ve…

Bazen bir birikimin sonucu bazen de tek bir sözün… Kimi sevgisizlikten kimi ihanetten. Kabul edelim, boşanma artık yaygın bir ilişki gerçeği. Peki, insanların bu kararı aldığı anda akıllarından ne geçiyor, ne yaşıyorlar?



O sabah komşusuyla bahçelerine çit çekmiş, epey vakit geçirip sohbet etmişlerdi. Ona yardımları için teşekkür etmiş, hatta minnet duymuştu. Akşam olduğunda evin arka odalarından birindeyken gözü camdan dışarıya kaydı ve gördüğü manzaraya inanamadı. Kocası, daha o sabah kendisine yardım eden komşusuyla ‘oldukça samimi’ bir haldeydi. O an artık bu evliliğin bittiğine emindi, ertesi gün hemen boşanma dilekçesini verdi. Evet, büyük mutluluklar ve beklentilerle başlayan evlilikler kimi zaman boşanmalarla noktalanabiliyor.







Peki, kişi bir ilişkinin biteceğini ne zaman anlıyor? İşte Türkiye'den yanıtlar…



AYRI YATMAK AYRILIK FİKRİNİ TETİKLİYOR



- "Boşanacağımı kocam benden ayrı yatmayı alışkanlık haline getirdiğinde anlamıştım. Sürekli bilgisayar oyunu ya da TV başındaydı, kanepede sızıp kalıyordu. Bence ne olursa olsun ayrı yatmak büyük bir travma. Eskiler boşuna dememiş 'yatağa küs girmeyin' diye.." (F.H, 32)



- Evlendiğimin 4. ya da 5. ayı falandı. Bir türlü anlaşamadığımız için evden ayrılmış, eski eşimin aramızı düzeltmek için bir şeyler yapmasını beklediğim günlerdi. Eski ve sevdiğim bir arkadaşımın rahatsızlandığını, aylardır hastanede yattığını öğrendim. Onu ziyarete gitmiştim. Tüm ailesi, akrabaları oradaydı. Zaten birbirlerine çok bağlı bir aileydi. Ben içerideyken kapı her açıldığında, bir kafa uzanıyor ve müthiş endişeli gözlerle arkadaşıma bakmaya çalışıyordu. Çocuğun gözlerinde, hasta annesinin başında beni bırakma diye ağlayan bir çocuğun endişesini gördüm sanki. Gerçekten çok derinden üzüntülüydü ve bu belliydi. O an meşhur replik trajikomik bir şekilde aklımdan geçti: Sevgi neydi? Sevgi iyilikti... O hastaneden çıktığım an hiçbir çabamın o ilişkiye bir anlam kazandırmaya yetmeyeceğine karar vermiştim. (Ö.E, 27)



- Eşim, anneliğimi eleştirmeye başlayıp tekrar bebek sahibi olmak istediğimde "Sen daha buna bakamıyorsun" diyerek zaten zar zor dengede tutmaya çalıştığım kumdan bir kaleye son tekmeyi attı ve boşanmaya karar verdim. (A.U, 41)



BOŞANMAYA NE ZAMAN KARAR VERDİM?



Dünyanın dört bir yanından gelen boşanma hikâyelerini ise Huffington Post derledi.







- En yakın arkadaşıma âşık olduğunu fark ettiğimde,

- Çocuklar eşimin gizli cep telefonunu bulduğunda ve eşim onlara yalan söylediğinde,

- Alyansımı parmağımdan çıkarıp bir daha takamadığımda,

- Yedinci evlilik yıldönümümüzde, ona bakıp söyleyecek hiçbir şey bulamadığımda,

- New York'ta son derece prestijli bir konferansa davet edildiğimde, tebrik etmeyip çocuklara kimin bakacağını sormakla yetindiğinde,

- Sevgilisiyle yazıştığı milyonlarca e-posta gördüğümde,







- Uçağı şehre indikten dört saat sonra gelip, evde 45 dakika durup dışarı çıktığında,

- Beş yıllık Doberman köpeğimi hayvan barınağına götürmemi istediğinde,

- Sevgilisi beni arayıp hangi Allah'ın belası olduğumu sorduğunda,

- Buğdaya alerjim olduğunu bildiği halde bütün yemeğin üstüne ekmek serptiğinde,

- Özel hayatımızı Twitter'da anlatmaya başladığında,







- Çocuklarımız varken “Ne okuyabilirsin ne de çalışabilirsin” dediğinde,

- Önemli bir ameliyat sonrası telefonda kocama beni ziyaret etmesi için yalvardığımda,

- Bana “İki koca istiyorum. Biri seks, biri para için” dediğinde,

- Bir çocuğumuz olmasını asla istemediğini söylediğinde,

- Eşim kamyon şoförüydü. Yola çıkarken sevinip dönerken mutsuzluğa kapıldığımı fark ettiğimde,

-Benimle konuşmadan başka bir ülkedeki bir işe başvurduğunda,







- Evlendiğimiz gün arkadaşlarıyla araba yarışına gittiğinde,

- Benim ya da oğlumuzun hiç umrunda olmadığını söylediğinde,

- Bir maç için seyahate çıkıp, geri geldiğinde valizinde tişörtü ve çoraplarını tertemiz bulduğumda,

- Bana dokunmayı kesmişti. Artık göz kontağı bile kurmuyorduk. Sonra telefon faturasını inceleyip bir hafta içinde bir kadını 23 kez aradığını gördüğümde,

- En yakın arkadaşımın kocası hayatını kaybetmişti. Eşim, eğer onu teselli etmek için gidersem beni boşayacağını söylediğinde,







- Bana vurduğunda,

- Beşinci evlilik yıldönümümüz için ona el yapımı bir hediye hazırlamışken, o bana bir kart bile yazmadığında,

- Google'da 'evlilik yıldönümünde karınızı terk etmek' başlıklı bir arama yaptığında,

- Bana başka birine âşık olduğunu söylediğinde,

- Cep telefonunu saklamaya başladığında…