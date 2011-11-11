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Kocaeli'nde Deniz Otobüsü kaçırıldı

4 kişi Kocaeli Belediyesi'ne ait Deniz Otobüsü'nü kaçırdı

Kocaeli'nde Deniz Otobüsü kaçırıldı

4 kişi Kocaeli Belediyesi'ne ait Deniz Otobüsü'nü kaçırdı

11 Kasım 2011 Cuma 20:57
Kocaeli'nde Deniz Otobüsü kaçırıldı
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Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan deniz otobüsü kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.Kçıranların sayısının 4 olduğu belirtildi.

Kartepe isimli deniz otobüsü kimliği belirsiz silahlı beş kişi tarafında kaçırıldı. En son Derince açıklarında görülen deniz otobüsü şu sıralarda Darıca - Tuzla arasında seyir halinde. Sahil Güvenlik ekipleri

kaçırılan deniz otobüsünü peşinde olduğu öğrenildi.

Deniz otobüsünün kaptanının etkisiz hale getirildiği ve içinde 23 yolcu bulunduğu bildirildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALEYE HAZIRLANIYOR Olay deniz otobüsü saat 18.30'da İzmit İskelesi'nden ayrıldıktan hemen sonra meydana geldi. Silahlı kişilerin kontrolünde İzmit Körfezi'nde dolaşan

deniz otobüsünü takibe alan güvenlik güçleri müdahale için hazırlık yapıyor.

Deniz otobüsünün Yalova'ya doğru yol aldığı,3 sahil güvenlik botunun deniz otobüsünü abluka altına aldığı belirtiliyor.

Şu anda bir helikopterde havadan takibe başlamak için hazırlık yapıyor.

İçişleri Bakanlığı duruma el koydu...

PKK eylemi mi? Deniz otobüsünü ele geçirdikte sonra yolcuların ve mürettebatın cep telefonlarını toplayan silahlı kişi, 155 Polis İmdat telefonu da arayarak, "Müdahale etmeyin. Üzerimde bomba var,

patlatırım" tehdidinde bulundu. Güvenlik güçleri, PKK'lı olduğunu söyleyen silahlı kişinin deniz otobüsünü bölücü başı Abdullah Öcalan'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çektiği İmralı'ya götürmek

isteyebileceği olasılığına karşı önlem aldı.

YALOVA POLİSİ EKİP SAYISINI ARTIRDI Kocaeli'den bu akşam saatlerinde kaçırılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kartepe isimli deniz otobüsünün Yalova'ya yönlenmesi üzerine Yalova Polisi

hareketli saatler yaşadı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Şubesi bünyesindeki "Polis-1 Yalova" adındaki özel bot ve zodyaklara binen yaklaşık 25 polis, çelik yeleklerini giyip silahlarını alarak feribotu

kontrol altında tutmak üzere denize açıldı.Yalova polisi, deniz otobüsünün kaçırılmasından sonra sahildeki resmi ve sivil ekip sayısınıda artırdı.

Son Güncelleme: 11.11.2011 20:57
Anahtar Kelimeler:
BelediyeDenizOtobüsKocaeli
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