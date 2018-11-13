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Koalisyonun Deyrizor\'a Saldırılarında En Az 20 Sivil Öldü

Ankara, 13 Kasım 18 (.): ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye\'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinin doğu kırsalına düzenlediği hava saldırılarında en az 20 sivilin öldüğü bildirildi.

Koalisyonun Deyrizor\'a Saldırılarında En Az 20 Sivil Öldü

Ankara, 13 Kasım 18 (.): ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye\'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinin doğu kırsalına düzenlediği hava saldırılarında en az 20 sivilin öldüğü bildirildi.

13 Kasım 2018 Salı 18:30
Koalisyonun Deyrizor\'a Saldırılarında En Az 20 Sivil Öldü
Ankara, 13 Kasım 18 (.): ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye\'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinin doğu kırsalına düzenlediği hava saldırılarında en az 20 sivilin öldüğü bildirildi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye\'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinin doğu kırsalına düzenlediği hava saldırılarında en az 20 sivilin öldüğü bildirildi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyrizor\'da terör örgütü YPG/PKK\'ya desteği sürüyor.

Deyrizor\'daki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerinin Deyrizor ilinin doğu kırsalında terör örgütü DEAŞ\'ın işgalindeki Heccin ve çevresindeki bölgelere hava ve kara saldırıları devam ediyor.

Kaynaklar, koalisyon güçlerinin DEAŞ\'ın işgal ettiği Şiife belde merkezi ile Keşme bölgesine bugün düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 20 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Koalisyon uçaklarının, 18-25 Ekim tarihlerinde Deyrizor\'un Heccin ilçesi ve ona bağlı Süse beldesindeki camilere düzenlediği hava saldırılarında toplam 53 sivil hayatını kaybetmişti. Ancak koalisyon cami saldırılarında DEAŞ\'ı hedef aldığını savunmuştu.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD\'nin desteğiyle Fırat Nehri\'nin doğusunda Deyrizor\'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor. ABD\'nin havadan, Fransa\'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül\'den bu yana DEAŞ\'ı Deyrizor\'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor.

Halihazırda DEAŞ, Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerini elinde tutuyor.

Deyrizor\'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.

Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28\'i YPG/PKK\'nın işgalinde.

DEAŞ ise Suriye\'de üç bölgede varlığını sürdürüyor. Suriye topraklarının yüzde 3,3\'ü halen DEAŞ\'ın işgali altında bulunuyor.

(AA/FEZ)

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