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Klipte 'Şehvetli' Muz Yemenin Cezası Belli Oldu!

Klipte 'Şehvetli' Muz Yemenin Cezası Belli Oldu!

13 Aralık 2017 Çarşamba 22:04
Klipte 'Şehvetli' Muz Yemenin Cezası Belli Oldu!
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Klibinde “şehvetli muz yemekle” suçlanan şarkıcının cezası belli oldu

Mısır'da bir mahkeme, müzik klibinde iç çamaşırı ile 'şehvetli biçimde' muz yiyen Shaimaa Ahmed isimli şarkıcıyı 2 yıl hapisle cezalandırdı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 25 yaşındaki Shaimaa Ahmed isimli şarkıcı, geçen ay videonun yayını sonrası yaşanan tartışmalar üzerine tutuklandı. Ülke medyasında yer alan haberlere göre, Shyma sahne ismiyle bilinen kadın, Salı günü çıkarıldığı mahkeme tarafından “ahlaksızlık ve açık saçık bir film yayınlamak” suçundan mahkum edildi.

 

Son Güncelleme: 13.12.2017 23:07
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