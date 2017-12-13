Klipte 'Şehvetli' Muz Yemenin Cezası Belli Oldu!

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 25 yaşındaki Shaimaa Ahmed isimli şarkıcı, geçen ay videonun yayını sonrası yaşanan tartışmalar üzerine tutuklandı. Ülke medyasında yer alan haberlere göre, Shyma sahne ismiyle bilinen kadın, Salı günü çıkarıldığı mahkeme tarafından “ahlaksızlık ve açık saçık bir film yayınlamak” suçundan mahkum edildi.