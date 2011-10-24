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KKTC'ye Anamur Çayı'ndan Su Götürme Projesi Resmi Gazete'de

Konuya ilişkin TC Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KKTC'ye Anamur Çayı'ndan Su Götürme Projesi Resmi Gazete'de

Konuya ilişkin TC Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

24 Ekim 2011 Pazartesi 08:53
KKTC'ye Anamur Çayı'ndan Su Götürme Projesi Resmi Gazete'de
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) içme suyu temini projesi kapsamında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapımı devam eden Alaköprü Barajı’ndan etkilenen Mersin'in Anamur ilçesine bağlı, Akine, Ormancık, Sarıağaç ve Çaltıbükü köylerinin yerleşim çalışmalarını düzenlemek amacıyla ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının yetki ve sorumlukları belirlendi.

Konuya ilişkin TC Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre KKTC'ye Anamur (Dragon) çayından boru ile içme suyu götürülmesi projesi kapsamındaki Alaköprü Barajı rezervuarı ile inşaat alanında kalan ve bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları gereken Akine, Ormancık, Sarıağaç ve Çaltıbükü köylerinin taşınmasına uygun özellikleri taşıyan yerler, Orman ve Su İşleri Bakanlığının görevlendireceği orman kadastro komisyonları tarafından Maliye Hazinesi adına orman sınırı dışına çıkartılacak ve bedelsiz olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredilecek.

İskan duyurusu Mersin valiliğince askıya çıkarılacak ve 30 gün askıda kalacak. Askıda kalma süresi ve sonrasındaki 30 gün içerisinde iskan talep eden aileler müracaatta bulunacak. Bu süre geçtikten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecek.

Kamulaştırma sahasında taşınmazı bulunanların iskan edinebilmeleri için aldıkları veya alacakları kamulaştırma bedellerini iskan gelir hesabına yatırmaları gerekecek.

Son Güncelleme: 24.10.2011 08:53
Anahtar Kelimeler:
KktcProjeSuAnamur
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