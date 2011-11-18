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KKTC'nin 28.Kuruluş Yıldönümü Brüksel'de Kutlandı

28. kuruluş yıldönümü Brüksel´de KKTC Temsilciliği’nin düzenlediği etkinlikte kutlandı

KKTC'nin 28.Kuruluş Yıldönümü Brüksel'de Kutlandı

28. kuruluş yıldönümü Brüksel´de KKTC Temsilciliği’nin düzenlediği etkinlikte kutlandı

18 Kasım 2011 Cuma 14:35
KKTC'nin 28.Kuruluş Yıldönümü Brüksel'de Kutlandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 28. kuruluş yıldönümü Brüksel´de KKTC Temsilciliği’nin düzenlediği etkinlikte kutlandı.

KKTC Brüksel Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde verilen kutlama resepsiyonuna, Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Kuneralp ve NATO nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Haydar Berk’in de aralarında bulunduğu davetliler katıldı.

KKTC Brüksel Temsilcisi Ahmet Erdengiz, resepsiyon sırasında basına yaptığı açıklamada, 28. yıldönümünü kutladıkları KKTC’nin, kurucusu Rauf Denktaş’ın sağlık durumundaki olumlu gelişmelerin mutluluklarını daha da artırdığını söyledi.

Erdengiz, “Kıbrıs Türk halkı Anavatan Türkiye’nin yardım ve desteği ile emin adımlarla daha iyi bir geleceğe doğru yürüyor. KKTC, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin, siyasi eşitliğinin ve bağımsızlığının en somut sembolü ve garantisidir” dedi.

Son Güncelleme: 18.11.2011 14:35
Anahtar Kelimeler:
KktcYıldönümüBrükselKuruluş
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