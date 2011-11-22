KKTC’nin 28. kuruluş yıldönümü Kuveyt’te de kutlandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin Kuveyt Temsilcisi Oktay Öztürk, KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde temsilcilikte resepsiyon verdi.

Rum tarafının yoğun baskılarına rağmen resepsiyona katılımın beklenenin üzerinde olduğunu dile getiren Öztürk, Kuveyt Başbakanı Ekselansları Şeyh Nasser Mohammed A.J. Al-Sabah tarafından da temsilciliğe tebrik kartı ile çiçek gönderildiğini kaydetti.

Kuveyt hükümeti yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşen resepsiyonda, Kuveyt ticaret camiası, Kuveyt basını, Kuveyt’teki diplomatik misyon ve akademik çevrelerinde katılımın oldukça çok olduğunu dile getiren Öztürk, resepsiyon sırasında da Kuveyt basın mensuplarına mülakat verdiğini söyledi.

KKTC ve Kuveyt devleti milli bayraklarıyla süslenen pasta ise, Kuveyt Temsilcisi Oktay Öztürk ile Azerbaycan Büyükelçisi Tural Rzayen, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Demet Şekercioğlu, Kuveyt Enformasyon Bakanlığı Turizm Danışmanı ve Kuveyt Otel Sahipleri Birliği Genel Sekreteri Mohamed Najia eşliğinde kesildi.

TC Kuveyt Büyükelçisi Himi Dedeoğlu’nun, ülke dışında bulunduğundan dolayı davete katılamayarak yazılı mesaj göndererek tebrik ettiği bildirildi.