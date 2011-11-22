Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

KKTC’nin 28. Kuruluş Yıldönümü Kuveyt’te de kutlandı

KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde temsilcilikte resepsiyon verdi

KKTC’nin 28. Kuruluş Yıldönümü Kuveyt’te de kutlandı

KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde temsilcilikte resepsiyon verdi

22 Kasım 2011 Salı 15:33
KKTC’nin 28. Kuruluş Yıldönümü Kuveyt’te de kutlandı
banner238

KKTC’nin 28. kuruluş yıldönümü Kuveyt’te de kutlandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin Kuveyt Temsilcisi Oktay Öztürk, KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde temsilcilikte resepsiyon verdi.

Rum tarafının yoğun baskılarına rağmen resepsiyona katılımın beklenenin üzerinde olduğunu dile getiren Öztürk, Kuveyt Başbakanı Ekselansları Şeyh Nasser Mohammed A.J. Al-Sabah tarafından da temsilciliğe tebrik kartı ile çiçek gönderildiğini kaydetti.

Kuveyt hükümeti yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşen resepsiyonda, Kuveyt ticaret camiası, Kuveyt basını, Kuveyt’teki diplomatik misyon ve akademik çevrelerinde katılımın oldukça çok olduğunu dile getiren Öztürk, resepsiyon sırasında da Kuveyt basın mensuplarına mülakat verdiğini söyledi.

KKTC ve Kuveyt devleti milli bayraklarıyla süslenen pasta ise, Kuveyt Temsilcisi Oktay Öztürk ile Azerbaycan Büyükelçisi Tural Rzayen, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Demet Şekercioğlu, Kuveyt Enformasyon Bakanlığı Turizm Danışmanı ve Kuveyt Otel Sahipleri Birliği Genel Sekreteri Mohamed Najia eşliğinde kesildi.

TC Kuveyt Büyükelçisi Himi Dedeoğlu’nun, ülke dışında bulunduğundan dolayı davete katılamayarak yazılı mesaj göndererek tebrik ettiği bildirildi.

Son Güncelleme: 22.11.2011 15:33
Anahtar Kelimeler:
KktcYıldönümüKuruluşKuveyt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim