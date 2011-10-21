'KKTC'li öğretmenler Türkiye'de görev yapabilir'

Bir anaokulu açılışı için KKTC'de bulunan Bakan Dinçer, ''Talep olması halinde KKTC uyruklu öğretmenlerin bakanlığımıza bağlı okullarda istihdamlarına imkan da sağlanmaktadır'' dedi.

Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst ile diğer bazı KKTC bakanlarının da katıldığı törenle açıldı. Ömer Dinçer, açılış töreninde yaptığı konuşmada, iki ülke arasında, eğitim, bilim ve teknoloji alanında işbirliği ve dayanışmanın her geçen gün ileriye doğru gitmesinden mutluluk duyduklarını belirtti. İki ülke Milli Eğitim Bakanlıları arasında 3 Mayıs 2010'da eğitim, bilim ve teknik alanlarında işbirliği protokolüne ek protokol imzalandığını anımsatan Dinçer, bu kapsamda, okul öncesi eğitim hizmeti verecek iki anaokulunun, tüm donanımlarıyla kısa sürede tamamlanarak çocukların hizmetine hazır hale getirildiğini kaydetti.

Dinçer, ''Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu ile açılışına katılacağım İskele Anaokulu'nun iki ülke arasındaki işbirliğinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ta eğitim yatırımlarına verdiği önemin güzel ve anlamlı bir ifadesi olduğunu söylemek isterim'' dedi. Bakanlık olarak, ilk ve orta dereceli okulların ders kitabı ile eğitim araç gereçlerinin imkanlar ölçüsünde karşılanmasına çalıştıklarını ifade eden Dinçer, kardeş okul uygulamaları, izcilik faaliyetleri, ihtiyaç duyulan branşlarda Türkiye'den öğretmen görevlendirilmesi, üniversitelerin karşılıklı olarak tanınmasına dair anlaşmanın yürürlüğe girmesi, okulların bakım ve onarımı gibi pek çok alanda destek ve işbirliğinin sürdüğünü anlattı.

Dinçer, şöyle konuştu: ''Talep olması halinde KKTC uyruklu öğretmenlerin bakanlığımıza bağlı okullarda istihdamlarına imkan da sağlanmaktadır. Öğretmenlik için yapılacak başvurularda, KKTC vatandaşlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı da aranmamaktadır. Bu vesileyle, halen 74 KKTC uyruklu öğrencinin ülkemizde bakanlımızdan burslu olarak çeşitli üniversitelerde öğrenim gördüğünü belirtmek istiyorum.''

İnsanların çocukluk çağı özlemlerinin hep hatıralarında kaldığını dile getiren Bakan Diner, ''Burada bize düşen, çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesi için gerekli koşulları sağlamaktır. Çocuk olmak, çocukluğunu yaşamak, oyunlar oynayabilmek, oyunlarla öğrenebilmek yavrularımızın en temel hakkı olarak görülmelidir. Oyun, çocukların hem eğlencesi hem de işidir. Bu yüzden ne oyunları ne de oyuncakları hafife almak gerektiğini düşünüyorum'' diye konuştu