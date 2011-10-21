Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

'KKTC'li öğretmenler Türkiye'de görev yapabilir'

Bir anaokulu açılışı için KKTC'de bulunan Bakan Dinçer, ''Talep olması halinde KKTC uyruklu öğretmenlerin....

'KKTC'li öğretmenler Türkiye'de görev yapabilir'

Bir anaokulu açılışı için KKTC'de bulunan Bakan Dinçer, ''Talep olması halinde KKTC uyruklu öğretmenlerin....

21 Ekim 2011 Cuma 15:10
'KKTC'li öğretmenler Türkiye'de görev yapabilir'
banner238

Bir anaokulu açılışı için KKTC'de bulunan Bakan Dinçer, ''Talep olması halinde KKTC uyruklu öğretmenlerin bakanlığımıza bağlı okullarda istihdamlarına imkan da sağlanmaktadır'' dedi.

Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst ile diğer bazı KKTC bakanlarının da katıldığı törenle açıldı. Ömer Dinçer, açılış töreninde yaptığı konuşmada, iki ülke arasında, eğitim, bilim ve teknoloji alanında işbirliği ve dayanışmanın her geçen gün ileriye doğru gitmesinden mutluluk duyduklarını belirtti. İki ülke Milli Eğitim Bakanlıları arasında 3 Mayıs 2010'da eğitim, bilim ve teknik alanlarında işbirliği protokolüne ek protokol imzalandığını anımsatan Dinçer, bu kapsamda, okul öncesi eğitim hizmeti verecek iki anaokulunun, tüm donanımlarıyla kısa sürede tamamlanarak çocukların hizmetine hazır hale getirildiğini kaydetti.

Dinçer, ''Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu ile açılışına katılacağım İskele Anaokulu'nun iki ülke arasındaki işbirliğinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ta eğitim yatırımlarına verdiği önemin güzel ve anlamlı bir ifadesi olduğunu söylemek isterim'' dedi. Bakanlık olarak, ilk ve orta dereceli okulların ders kitabı ile eğitim araç gereçlerinin imkanlar ölçüsünde karşılanmasına çalıştıklarını ifade eden Dinçer, kardeş okul uygulamaları, izcilik faaliyetleri, ihtiyaç duyulan branşlarda Türkiye'den öğretmen görevlendirilmesi, üniversitelerin karşılıklı olarak tanınmasına dair anlaşmanın yürürlüğe girmesi, okulların bakım ve onarımı gibi pek çok alanda destek ve işbirliğinin sürdüğünü anlattı.

Dinçer, şöyle konuştu: ''Talep olması halinde KKTC uyruklu öğretmenlerin bakanlığımıza bağlı okullarda istihdamlarına imkan da sağlanmaktadır. Öğretmenlik için yapılacak başvurularda, KKTC vatandaşlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı da aranmamaktadır. Bu vesileyle, halen 74 KKTC uyruklu öğrencinin ülkemizde bakanlımızdan burslu olarak çeşitli üniversitelerde öğrenim gördüğünü belirtmek istiyorum.''

İnsanların çocukluk çağı özlemlerinin hep hatıralarında kaldığını dile getiren Bakan Diner, ''Burada bize düşen, çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesi için gerekli koşulları sağlamaktır. Çocuk olmak, çocukluğunu yaşamak, oyunlar oynayabilmek, oyunlarla öğrenebilmek yavrularımızın en temel hakkı olarak görülmelidir. Oyun, çocukların hem eğlencesi hem de işidir. Bu yüzden ne oyunları ne de oyuncakları hafife almak gerektiğini düşünüyorum'' diye konuştu

Son Güncelleme: 21.10.2011 15:10
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKktcÖğretmenGörev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim