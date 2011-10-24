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KKTC'den Van'daki depremzadelere yardım gidiyor

16 kişilik arama kurtarma ekibi ile 2 doktor ve 4 hemşireden oluşan sağlık ekibinin yarın sabah Van’a gidiyor

KKTC'den Van'daki depremzadelere yardım gidiyor

16 kişilik arama kurtarma ekibi ile 2 doktor ve 4 hemşireden oluşan sağlık ekibinin yarın sabah Van’a gidiyor

24 Ekim 2011 Pazartesi 11:57
KKTC'den Van'daki depremzadelere yardım gidiyor
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Van’da dün meydana gelen deprem felaketinde zarar görenlere KKTC’den de yardım eli uzanıyor. Başbakan İrsen Küçük, Sivil Savunma Teşkilatı’na bağlı 16 kişilik arama kurtarma ekibi ile 2 doktor ve 4

hemşireden oluşan sağlık ekibinin yarın sabah Van’a gideceğini ayrıca depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını açıkladı.

Başbakan Küçük, TAK’a yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkını da derinden üzen Van’daki deprem felaketindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 16 kişilik Sivil Savunma ekibiyle 6 kişilik

sağlık ekibinin yarın 07.00’de Van’a gitmek üzere adadan ayrılacağını ve 09.30’da Van’a ulaşacağını söyledi. Van’a gidecek sağlık ekibi 2 doktor 4 hemşireden oluşuyor.

Küçük, Başbakanlık’ın detayları daha sonra açıklanacak Van depremzedelerine yardım kampanyası başlattığını da ifade etti.

Son Güncelleme: 24.10.2011 11:57
Anahtar Kelimeler:
DoktorDepremYardımHemşireVanKurtarma Ekibi
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