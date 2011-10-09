KKTC’DE İLK “DOĞAL ARITMA PROJESİ”NİN ÇAMLIBEL’E YAPILMASI İÇİN İMZALAR ATILDI

Lefkoşa, 9 Ekim 11 (T.A.K): Girne’nin batısındaki vidanjör suları sorunu Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı tarafından çözülüyr.

Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel, Çamlıbel Doğal Arıtma Projesi’nin yapımı için, ihaleyi kazanan Aşan Nakliyat’ın sahibi ve direktörü Mahmut Aşan ile sözleşme imzaladı. Sözleşme imzalanırken bakanlığa bağlı Çevre Koruma Dairesi Müdürü Eşref Ünlüsoyer de hazır bulundu.

Üstel, Girne’nin batısında bulunan Akdeniz köyü dahil olmak üzere başta Çamlıbel ve civar yerleşimlerin vidanjör sularının arıtmasını tamamıyla “doğal” yöntemlerle çözmekte olduklarını açıkladı.

“PROJE 5 AY SONRA FİİLEN HAYATA GEÇECEK… HİÇBİR ENERJİ VE KİMYASAL MADDE KULLANILMAYACAK”

Bakanlık açıklamasına göre, Çamlıbel Doğal Arıtma Projesi’nin yaklaşık 5 ay sonra fiilen hayata geçeceğini bildiren Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Üstel, mekanik olarak çalışmayacak arıtma tesisinde hiçbir enerji ve kimyasal madde kullanılmayacağını belirtti.

Üstel, arıtmanın tamamıyla doğal çakıl havuzlarında, sucul bitkiler aracılığıyla yapılacağını vurguladı.

“ARITILACAK SU SULAMA SUYU OLARAK KULLANILACAK”

KKTC’ye ilk kez doğal arıtma tesisi kurulduğuna dikkati çeken Üstel, tesiste günde 260 ile 300 metreküp miktarında vidanjör suyunun arıtılacağını ve arıtılacak suyun Çamlıbel köyünde sulama suyu olarak kullanılacağını ifade etti.

Bakan, Çamlıbel Doğal Arıtma Tesisi’nin yapımının tamamlanmasının ardından tesisin işletmesinin Çamlıbel’in bağlı bulunduğu Lapta Belediyesi’ne devredileceğini de bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla desteklenen, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi mühendisleri tarafından hazırlanan Çamlıbel Doğal Arıtma Projesi’nin gerçekleştirilmesi için sözleşmenin imzalanmasının ardından Üstel, Çatalköy kasabası ve Dağyolu köyüne de birer doğal arıtma tesisi kurulması amacıyla önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağını duyurdu.

AŞAN

Çamlıbel Doğal Arıtma Projesi’nin yapımı için ihaleyi kazanan Aşan Nakliyat’ın sahibi ve direktörü Mahmut Aşan da, şirket olarak üzerlerine düşen görevi ve sözleşmenin gereklerini layıkıyla yerine getireceklerini belirterek, çalışmalarını sözleşmede belirtilen süreden de kısa bir zaman içerisinde tamamlamak amacıyla süratle çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti.

(HÖ/SEL)