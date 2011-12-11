KKTC’DE DÖRT MEVSİM TURİZM

GEÇEN AY BAĞIMSIZLIĞININ 28’İNCİ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLAYAN KKTC, KIBRIS ADASININ EŞSİZ DOĞAL GÜZELLİKLERİ VE TARİH BOYU ÇEKİLEN ACILARIN İZLERİYLE YILIN DÖRT MEVSİMİ TURİSTLERİ AĞIRLIYOR

LEFKOŞA, GAZİMAĞUSA, GİRNE, GÜZELYURT VE İSKELE KENTLERİNDEN OLUŞAN KKTC, BİR GÜNDE GEZİLEBİLEN ZAMAN TÜNELİNİ ANDIRIYOR

BARNABAS İKON VE ARKEOLOJİ MÜZESİ, BOĞAZKÖY ŞEHİTLİĞİ VE BARBARLIK MÜZESİ, ADANIN EN ÇOK İLGİ GÖREN TARİHİ VE TURİSTİK MEKANLARI ARASINDA

Kütahya/Gazimağusa, 11 Aralık 11 (T.A.K) Geçen ay bağımsızlığının 28'inci yıl dönümünü kutlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Sicilya ve Sardunya'dan sonra Akdeniz'in en büyük üçüncü adası Kıbrıs'ın eşsiz doğal güzellikleri ve tarih boyu çekilen acıların izleriyle yılın dört mevsimi turistleri ağırlıyor.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele kentlerinden oluşan KKTC, bir günde gezilebilen zaman tünelini andırıyor.

Kurşun izleri ve terk edilmişliğiyle 1974'ten beri sessiz bir alan olan tampon bölge, hala o yılların izlerini taşıyor.

Gazimağusa'da 477'de Barnabas adına inşa edilen manastır, restorasyonla görkemli bir yapıya kavuşarak Barnabas İkon ve Arkeoloji Müzesi adıyla turistlerin ilgi odaklarından biri haline geldi. Barnabas İkon ve Arkeoloji Müzesi'nde, çoğu 18'inci yüzyıldan kalma zengin bir ikon koleksiyonu bulunuyor. Bölgenin bu en geniş müzesinde, Kıbrıs'ın Neolitik döneminden Roma dönemine kadar geniş bir çizgideki tarihsel sürecine ait çeşitli eserler görülebiliyor.

Bu arada, Beşparmak Dağları'nın Lefkoşa'ya bakan yüzünde 16 ton boyayla yapılan 10 futbol sahası büyüklüğündeki KKTC Bayrağı, adanın büyük bölümünden görülebiliyor. Büyüklüğüyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday olan bayrağın yanında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Ne mutlu Türküm diyene'' sözü yazılı. 216 metrekarelik bayrak, zirveye yakın bir yükseklikte bulunuyor. Rum tarafından da görünen bayraktan Kıbrıs Türkleri gururla bahsediyor.

BOĞAZKÖY ŞEHİTLİĞİ

Barış Harekatı'nda bölgede şehit olan subay, astsubay, erbaş ve erlerle mücahitlerden bazılarının mezarları bulunan Boğaz Şehitliği'nde ziyaretçiler, anıt girişindeki mermere işlenmiş piyade onbaşı Cengiz Kurtuluş'un şehit olduğu anda cebinden çıkan mektuptaki ifadeleri okuyunca duygulanıyor.

Kurtuluş'un şehit olmadan 25 saat önce yazdığı bildirilen mektupta şu ifadeler yer alıyor:

''Saat 12.00'de Boğaztepe'ye taarruz ile bayrak çektik. Bu sırada Hüsnü vuruldu. İki esir aldık. Öldürülenlerin sayısı belli değil ve bir sürü mühimmat ele geçirdik. Gece devamlı havan ateşine maruz kaldık. Bugün 22 Temmuz ve Berna'ya baskına gidiyoruz. Şimdiye kadar 2 şehit ve 10'a yakın yaralımız var. Berna'ya girdik. Başarılı bir şekilde şehri ele geçirdik. Bu arada 10 şehit, 7 yaralımız var. Gece 21.00'de üs bölgemize dönebildik. Bütün geceyi nöbette geçirdik. Şimdi saat 06.00. Yeni bir güne başlıyoruz. Bugün kimler şehit olacak, bunların içinde miyim? Bunu ilerleyen saatler gösterecek.''

Şehitlikte, vatan sevgisini ve şehitlerin kahramanlığını simgeleyen anıtlar yer alıyor.

BARBARLIK MÜZESİ

Barbarlık Müzesi, KKTC'nin bağımsızlığını kazanma yolunda maruz kaldığı acıları yeni nesile aktarıyor. Ziyaretçiler, aradan yıllar da geçse dinmeyen acılara burada tanıklık ediyor.

Gotik mimarinin en güzel örneklerinden birini oluşturan Gazimağusa'daki Lala Mustafa Camisi'nin önündeki yaklaşık 700 yıllık cümbez ağacı da ülkenin doğal anıtlarından biri olarak ilgi görüyor