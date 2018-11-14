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Kktc\'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü Bakü\'de Kutlandı

Bakü, 14 Kasım 18 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de kutlandı.

Kktc\'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü Bakü\'de Kutlandı

Bakü, 14 Kasım 18 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de kutlandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 07:48
Kktc\'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü Bakü\'de Kutlandı

Bakü, 14 Kasım 18 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de kutlandı.

KKTC\'nin Azerbaycan Temsilcisi Ufuk Turganer\'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye\'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, milletvekilleri, Azerbaycan\'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı\'nın okunduğu resepsiyonda konuşma yapan Turganer, 35 yıl önce kurulan demokratik, laik ve çağdaş bir hukuk devleti olan KKTC\'nin uluslararası toplumun haksız baskı ve insanlık dışı ambargolarına rağmen Kıbrıs Türklerinin iradesi ve Türkiye\'nin desteğiyle günden güne geliştiğini ve güçlendiğini söyledi.

Türkiye\'nin adadaki askeri varlığının Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında sürdürülebilir, adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar Kıbrıs Türklerinin güvenliğini sağlayan en önemli unsur olduğunu vurgulayan Turganer, "Kıbrıs\'ta iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı kalıcı bir anlaşmaya varmak için 50 yıldan bu yana BM himayesinde müzakereler yürütülmüştür. Kıbrıs Türk tarafının adada adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için gösterdiği iyi niyet ve yapıcı yaklaşımlar Kıbrıs Rum tarafından karşılık görmemiştir." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türklerinin yüce Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Turganer, "Kıbrıs Türk halkı, diline, dinine, milletine, vatanına, bayrağına her zaman sahip çıkmıştır ve çıkmaya da devam edecektir." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Milletvekili Eflatun Amaşov da KKTC\'nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs Türklerini kutladı. Azerbaycanlıların KKTC ve Kıbrıs Türklerini çok sevdiğini vurgulayan Amaşov, KKTC\'nin sağlık ve eğitim alanlarında çok önemli başarılar elde ettiğini kaydetti.

Resepsiyonda, Türk Hava Yolları tarafından çekilişle katılımcılardan birine KKTC\'ye uçak bileti hediye edildi.

Resepsiyonda, konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

(AA/AK/ÖK)

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