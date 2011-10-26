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KKTC’den Sınır Dışı Edilen Öğrenciler

Türkiyeli öğrenci konusu dün TBMM Genel Kurulunda gündeme getirildi

KKTC’den Sınır Dışı Edilen Öğrenciler

Türkiyeli öğrenci konusu dün TBMM Genel Kurulunda gündeme getirildi

26 Ekim 2011 Çarşamba 14:24
KKTC’den Sınır Dışı Edilen Öğrenciler
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Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) çıkan olaylar sonrası sınır dışı edilen bir grup Türkiyeli öğrenci konusu dün TBMM Genel Kurulunda gündeme getirildi.

AA’nın haberine göre, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Muş Milletvekili Sırrı Sakık Genel Kurul’da söz alarak, KKTC'deki üniversitelerde eğitim gören 24 Kürt öğrencinin sınır dışı edildiğini söyledi.

Sakık'ın bu iddiasına yanıt veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülke dışında haksız muameleye tabi tutulmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

''Her vatandaşımızın her türlü hakları, o ülkelerde ilgili kurumlar tarafından aranacaktır. Bu olayı araştıracağız. Kıbrıs'ta veya başka bir yerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir öğrencinin, etnik kökeni Kürt olduğu için, Çerkez veya Arap olduğu için böyle bir muameleye tabi tutulacağını zannetmiyorum. Eğer Kıbrıs'ta veya bir başka yerde vatandaşlarımızdan biri etnik kökeni sorgulanarak kötü muameleye tabi tutulmuşsa, onun hesabını sormak bir numaralı görevimizdir''

Son Güncelleme: 26.10.2011 14:24
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKktcTÜRKSınıröğrenciDışı
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