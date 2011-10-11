KKTC üniversitelerinde 12 bin 303 kontenjan boş kaldı

ÜNİVERSİTEYE EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yapılan ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 136 bin 296 boş kontenjandan 69 bin 437’sine ek yerleştirme yapılırken, 66 bin 859 kontenjan boş kaldı.

KKTC üniversitelerine ek yerleştirme ile yerleşen öğrenci sayısı 876 olurken, 12 bin 303 kontenjan boş kaldı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.

ÜNİVERSİTELERDEKİ 136 BİN 296 BOŞ KONTENJANIN 69 BİN 437'SİNE EK YERLEŞTİRME YAPILDI KKTC ÜNİVERSİTELERİNDE 12 BİN 303 KONTENJAN BOŞ KALDI

Üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yapılan ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 136 bin 296 boş kontenjandan 69 bin 437’sine ek yerleştirme yapılırken, 66 bin 859 kontenjan boş kaldı. KKTC üniversitelerine ek yerleştirme ile yerleşen öğrenci sayısı 876 olurken, 12 bin 303 kontenjan boş kaldı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek. ÖSYM, üniversitelerin boş kontenjanlarına yapılan 2011-ÖSYS ek yerleştirme işlemleri tamamlandığını ve adayların sonuçları ÖSYM'nin ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden öğrenebileceğini bildirdi.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Ek yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2011-ÖSYS ek yerleştirme sonuçları ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, yarından itibaren 14 Ekim 2011 tarihine kadar ilgili üniversite tarafından yapılacak. Kayıt için adayların, ek yerleştirme ile yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

69 BİN ADAY YERLEŞTİ ÖSYM'nin sayısal verilerine göre, örgün yükseköğretim programlarında lisans programlarında 58 bin 601, ön lisans programlarında ise 77 bin 695 olmak üzere toplam 136 bin 296 boş kontenjan yer alıyordu. Devlet üniversitelerinin lisans programlarında 31 bin 30, önlisans programlarında 62 bin 565 olmak üzere toplam 93 bin 595 kontenjanı; vakıf üniversitelerinin 15 bin 126 lisan, 13 bin 263 önlisans programlarında ise toplam 28 bin 389 kontenjan boş bulunuyordu. Ek yerleştirme sonucuna göre 69 bin 437 öğrenci üniversitelere yerleştirilirken, 66 bin 859 kontenjan ise boş kaldı. Lisans programlarında 43 bin 360, ön lisans programlarında ise 23 bin 499 boş kontenjan yer alıyor. Devlet üniversitelerine 60 bin 269 kişi yerleşirken, bu üniversitelerde 33 bin 212 kontenjan boş bulunuyor.

Vakıf üniversitelerinde ise 8 bin 177 öğrenci yerleşti, 20 bin 212 kontenjan ise boş. KKTC üniversitelerine 876 öğrenci ek yerleştirme ile yerleşirken, burada 12 bin 303 kontenjan boş kaldı. Diğer ülkelerdeki üniversitelere ise 115 öğrenci yerleşirken, bu üniversitelerde ise 1018 kişilik kontenjan boş bulunuyor. Açık Öğretim programlarına yerleşen aday sayısı lisans programlarına 16 bin 503 olurken, ön lisans programlarına ise 45 bin 576 öğrenci yerleşti.