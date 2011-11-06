KKTC Londra Turizm Fuarı'nda

Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel, WTM Londra Turizm Fuarı’na katılmak üzere bu sabah KKTC’den ayrıldı. Üstel, bakanlık yetkilileri yanında turizmciler, otelciler, seyahat acenteleri ve sektör

temsilcilerinden oluşacak bir heyetle katılacağı fuarda, KKTC turizmini tanıtıcı faaliyetlerde bulunacak.

KKTC turizmi, yarın başlayacak 4 gün süreli WTM Londra Turizm Fuarı’nda görücüye çıkacak.

İngiltere turizm pazarına ilişkin bir dizi incelemelerde bulunacak Üstel, fuar süresince İngiltere’de faaliyet gösteren tur operatörleriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Üstel ayrıca turizm alanında isim yapmış İngiliz seyahat yazarlarıyla da bir araya gelecek.

Kuzey Kıbrıs standında tanıtım ve pazarlama yapacak turizm birlik ve kuruluşları ise şunlar:

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KIT-REB), Kiralık Araç İşletmecileri Birliği (KAİB), Karpaz Eko Turizm Birlikleri, İngiltere’de Kuzey Kıbrıs’ı pazarlayan 11 İngiliz tur operatörü ve Pegasus Havayolları.

Kuzey Kıbrıs standında özel ilgi turizmi masasının yanı sıra bu yıl ilk kez sağlık ve golf turizmine de bağımsız masalar ayrılacak.

161 METREKARELİK STANT

WTM Londra Turizm Fuarı’nda KKTC, 161 metrekarelik bir stant içerisinde turizm tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunacak.

Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı, turizminin tüm paydaşlarını tek çatı altında toplama amacıyla sektörde, özellikle İngiltere pazarında faaliyet gösteren tüm kuruluşlara, herhangi bir ücret talep etmeden Kuzey Kıbrıs standında yer alma fırsatı tanıyor.

Kuzey Kıbrıs mutfağından çeşitli tatların ikram edileceği stantta Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi’nin hazırladığı tanıtıcı broşürler de dağıtılacak.

Fuarda ilk kez bu yıl pul koleksiyoncularına yönelik hazırlanmış, tarihi pulları gösteren “Philately” broşürünün yanı sıra Mitoloji, Bisiklet Yolları, Doğa Yürüyüşü, Kuş Gözlemi, Sualtı, Karpaz’ın

Yabani Eşekleri ve Mantar konularındaki broşürler de dağıtılıyor.

KKTC İMAJINI GÜÇLENDİRİCİ FAALİYETLER

Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs standında yürüteceği tanıtım etkinliklerinin yanı sıra gerek tur operatörlerinin katılacağı toplantılar düzenleyerek gerekse farklı etkinliklere sponsorluk yaparak “Kuzey Kıbrıs’ın imajını güçlendirmeye” çalışacak.

Bakanlık, Britanya Seyahat Yazarları Derneği’nin yılda bir kez düzenlediği ödül töreni etkinliği kapsamındaki şampanya resepsiyonunun sponsorluğunu üstlenecek. Gala yemeğinin sponsorluğunu Türkiye’nin üstleneceği geceye 350 kişinin katılması bekleniyor.

KKTC heyeti, gecede seyahat yazarlarına doğrudan ulaşıp, Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere turizm piyasasında iddialı bir turizm destinasyonu olduğu mesajı verme fırsatı yakalamayı hedefliyor.

Resepsiyon sırasında Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’nın Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile işbirliği içinde hazırladığı Kuzey Kıbrıs tanıtım filmi gösterilecek ve Kuzey Kıbrıs logolu hediyelik eşyalarla Kuzey Kıbrıs’ı tanıtıcı bildiriler dağıtılacak. Resepsiyon salonu KKTC turizmini tanıtıcı posterlerle süslenecek.

Fuar süresince Kuzey Kıbrıs posterleri ile bezenmiş İngiltere’nin “Black Cab”ları taksiler de Londra’nın belirlenen caddelerinde konvoylar halinde geçiş yapacak.

DÜNYADAKİ 2. ÖNEMLİ TURİZM FUARI

2012 yılına ilişkin ilk verilerin alınacağı WTM Londra Turizm Fuarı, uluslararası düzeyde, dünyadaki 2. önemli turizm fuarı kabul ediliyor. Sektörün önde gelen temsilcilerinin katılacağı fuarda, dalında uzman konuşmacıların katılacağı seminer ve tartışmalarla dünya turizminde en güncel trendleri öğrenme fırsatı sağlanıyor.

Katılımcıların 5 binden fazla olması ve binlerce ziyaretçi çekmesi beklenen WTM fuarının en önemli özelliklerinden biri, münferit ziyaretçilerden ziyade, stant sahibi katılımcılar tarafından davet edilen ve satın alma ve iş bağlama konusunda tam yetkili firma temsilcilerinin ziyaretçi olarak katıldığı bir fuar olması. Bu bağlamda fuar, ilk iki gün profesyonellere son iki günse münferit ziyaretçilere açılıyor.

WTM Londra Turizm Fuarı’nı 2010 yılında 47 bin 532 kişi ziyaret etti. Toplam 42 bin m2’ lik bir alan üzerine kurulan WTM 2010 turizm fuarına, 189 ülke ve bölgeden 178 bakan katıldı. Fuarda 5 bin 53 firma yer aldı.