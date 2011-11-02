KKTC İle TPAO Arasında Anlaşma İmzalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında "Petrol Sahası Hizmetleri ve Üretim Paylaşımı Sözleşmesi" imzalandı.



Lefkoşa Merit Otel'de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın huzurunda yapılan anlaşmaya, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal İmza koydu.

TPAO'ya kar payı esasına göre arama, kuyu açma ve işletme yetkisi verilmesini öngören sözleşmenin imza törenine Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da katıldı.

Anlaşmanın gelecek nesillere güzellikler ve hayırlar getireceğine inandığını ifade eden Taner Yıldız, Kıbrıs Rum yönetiminin son 2-3 ay içinde uluslararası hukuka aykırı yaptığı faaliyetlerin tarafı olmayacaklarını daha önce söylediklerini hatırlatarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun çözüm önerilerine yönelik yaptığı konuların BM gündeminde yer aldığını kaydetti.