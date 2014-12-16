"Kızlar Tecavüze Uğramasın Diye..."

BM Suriye'de yaşana IŞİD vahşetine dikkat çekti. BM Acil Durumlar Koordinatörü Valerie Amos, genç kızların miltanlar tarafından pazarlarda satıldığına dikkat çekti ve ailelerin kızlarını IŞİD'den korumak için küçük yaşta evlenmeye zorladığını açıkladı.



Valerie Amos, BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde, Suriye'de giderek kötüleşen insani durum ve işlenen savaş suçlarını anlatarak Konsey'den soruna çözüm bulmasını aksi halde bu trajedinin Suriye'nin bugününü aldığı gibi geleceğini de parçalayacağını dile getirdi.



BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'ye insani yardım girişine izin verilmesi ve asker-sivil ayrımı gözetmeksizin yapılan saldırılara son verilmesi için şubatta 2139 sayılı karar tasarısını kabul ettiğini hatırlatan Amos, "BMGK'nın karar tasarısını kabul etmesinin üzerinden geçen on ayda tasarıdaki talepler taraflarca gözardı edildi. Taraflar en temel insani prensipleri çiğnemeyi sürdürüyor" dedi.



BM tahminlerine göre şubat ayında 100 bin olan ölü sayısının şu anda 200 bin civarında olduğunu kaydeden Amos, bir milyon kişinin yaralandığını ve bu rakamların sürekli arttığını belirtti.



Amos 12.2 milyon Suriyelinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu, toplam nüfusun neredeyse yarısının yerlerinden edildiğini kaydederek, "7.6 milyondan fazla Suriyeli ülke içinde yerlerinden edildi. 3 milyondan fazlası da komşu ülkelere sığındı. Dünya genelinde yerlerinden edilen her beş kişiden birisi Suriyeli" dedi.



"Suriye'de işlenen vahşeti, şiddeti ve insan yaşamına saygısızlığı tam olarak ifade edecek kelime kalmadı" diye konuşan Amos, rejimin hava saldırılarını ve varil bombası kullanmayı, "muhaliflerin ve terör örgütlerinin" de sivillerin bulunduğu bölgelerde patlayıcı kullanımı ve intihar saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.



"Beş yaşındaki çocuklara savaş eğitimi"



Amos, ülkede çocukların maruz kaldığı koşullara da değinerek, 5.6 milyon Suriyeli çocuğun acil yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.



Çocukların işkence ve cinsel saldırılara maruz kaldıklarını, öldürüldüklerini anlatan Amos, özellikle IŞİD'in çocukları halkın gözü önünde idam ettiğini ya da taşlayarak öldürdüğünü kaydetti.



Amos, çocukların savaşmaya zorlandığını da belirterek, "Raporlara göre, Rakka'da askeri kampta aralarında beş yaşındakilerin de yer aldığı 350 çocuğa savaş eğitimi verildi" diye konuştu.



"Genç kızlar pazarda satılıyor"



Valerie Amos, IŞİD'in kız çocuklarına yaptığı insanlık dışı muameleleri de Konsey'in dikkatine getirerek, IŞİD'in kızları Rakka'daki pazarda köle olarak sattığını, köle olarak alıkonulan bazılarının da IŞİD militanlarının tecavüzüne uğradığını söyledi.



Amos, ailelerin kızlarını IŞİD'den korumak için küçük yaşta evlenmeye zorladığını da anlattı.



Kentlerdeki kuşatmaların da devam ettiğini kaydeden Amos, 185 bin kişinin hükümet kontrolündeki bölgelerde 26 bin 500'ünün ise muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde mahsur kaldığını ifade etti.



İnsani yardım ulaştırılmasını emreden BMGK kararından bu yana kuşatma altındakilerden sadece yüzde beşine ulaşılabildiğini vurgulayan Amos, "Savaşın bile kuralı olur. Tıbbi yardımı engelleme ve aç bırakma uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştır" dedi.