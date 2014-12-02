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Kızının Tecavüzcüsünü Öldüren Baba Konuştu

Kızına tecavüz eden adamı işkenceyle öldüren baba ilk kez konuştu. Baba hiçbir pişmanlık duymadığını söylediği olayı tüm çıplaklığıyla anlattı.

Kızının Tecavüzcüsünü Öldüren Baba Konuştu

Kızına tecavüz eden adamı işkenceyle öldüren baba ilk kez konuştu. Baba hiçbir pişmanlık duymadığını söylediği olayı tüm çıplaklığıyla anlattı.

02 Aralık 2014 Salı 14:45
Kızının Tecavüzcüsünü Öldüren Baba Konuştu
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Kızının intikamını aldığını söyleyen Jamil Gupta, yaptıklarını tüm detaylarıyla İngiliz medyasına anlattı. Hindistan'da 1 ay önce gerçekleşen olayda, bir baba, kızına tecavüz eden adamla önce yemek yedi, sonra da ona işkence etti ve onu öldürdü. 36 yaşındaki adam, korkunç olayı şöyle anlattı: "İlk olarak onu öldürmeyi planlamadım. Ona sessizce evimi ve hayatımı terketmesini söyledim ama beni tahrik etti. Çok, çok sinirlendim ve aklımı kaybettim. Boğazına bir havlu sardım, ellerini bağladım, onu yerde sürükledim. Ocağı yaktım, demir maşaları üzerine koydum ve ısıttım. Öldüğünü sanmıştım, ama hala nefes alıyordu."

"Bir elimle boğazını sıktım, diğer elimle ısıtılmış demir maşayı cinsel organına bastırdım. Öyle yüksek sesle bağırdı ki, sesini bastırmak için havlunun bir bölümünü ağzına tıkmak zorunda kaldım. Demir maşayı ikinci kez bastırdığımda, vücudu büküldü. Buna çok sinirlenip, üst üste üçüncü kez bastırdım. Bir süre sonra nefes almayı bıraktı ve bedeni hareketsiz kaldı."

Hapishaneden konuşan adam, neden yaptığının gerekçesini ise şu sözlerle anlattı: "Kızımın intikamını yapmak için yaptım. Onun çocukluğunu mahvetti. Eskiden olduğu kız değildi." İşkenceden sonra polise teslim olan baba, en üst sınır olan 25 yıl hapis cezası aldı. Baba, hiçbir pişmanlık hissetmediğini söyledi.

 

Son Güncelleme: 02.12.2014 14:49
Anahtar Kelimeler:
Kızının Tecavüzcüsünü öldüren Baba
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