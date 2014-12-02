Kızının Tecavüzcüsünü Öldüren Baba Konuştu

Kızının intikamını aldığını söyleyen Jamil Gupta, yaptıklarını tüm detaylarıyla İngiliz medyasına anlattı. Hindistan'da 1 ay önce gerçekleşen olayda, bir baba, kızına tecavüz eden adamla önce yemek yedi, sonra da ona işkence etti ve onu öldürdü. 36 yaşındaki adam, korkunç olayı şöyle anlattı: "İlk olarak onu öldürmeyi planlamadım. Ona sessizce evimi ve hayatımı terketmesini söyledim ama beni tahrik etti. Çok, çok sinirlendim ve aklımı kaybettim. Boğazına bir havlu sardım, ellerini bağladım, onu yerde sürükledim. Ocağı yaktım, demir maşaları üzerine koydum ve ısıttım. Öldüğünü sanmıştım, ama hala nefes alıyordu."



"Bir elimle boğazını sıktım, diğer elimle ısıtılmış demir maşayı cinsel organına bastırdım. Öyle yüksek sesle bağırdı ki, sesini bastırmak için havlunun bir bölümünü ağzına tıkmak zorunda kaldım. Demir maşayı ikinci kez bastırdığımda, vücudu büküldü. Buna çok sinirlenip, üst üste üçüncü kez bastırdım. Bir süre sonra nefes almayı bıraktı ve bedeni hareketsiz kaldı."



Hapishaneden konuşan adam, neden yaptığının gerekçesini ise şu sözlerle anlattı: "Kızımın intikamını yapmak için yaptım. Onun çocukluğunu mahvetti. Eskiden olduğu kız değildi." İşkenceden sonra polise teslim olan baba, en üst sınır olan 25 yıl hapis cezası aldı. Baba, hiçbir pişmanlık hissetmediğini söyledi.



