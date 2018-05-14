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Kızının ikiz bebeklerini doğuracak

2015 yılında, 26 yaşındaki Micaela Johnson’a çocuk sahibi olma ümidiyle başvurduğu hastanede, rahim kanseri teşhisi konulmuştu.

Kızının ikiz bebeklerini doğuracak

2015 yılında, 26 yaşındaki Micaela Johnson’a çocuk sahibi olma ümidiyle başvurduğu hastanede, rahim kanseri teşhisi konulmuştu.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:16
Kızının ikiz bebeklerini doğuracak

2015 yılında, 26 yaşındaki Micaela Johnson’a çocuk sahibi olma ümidiyle başvurduğu hastanede, rahim kanseri teşhisi konulmuştu. ABD’deki Washington Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Doktor Kenan Omurtag, genç kadına yumurtalarını dondurup taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk hayaline kavuşabileceğini tavsiye edince, Jonhson’a kendi annesi yardıma koştu. Sheila Gump (43) adındaki annesi, “kızımın kansere yakalandğını duyunca yıkıldım. Onun mutlu olabilmesi için elimden gelen her şeyi yaparım.” diyerek kızının taşıyıcı anneliğini yapmayı kabul etti. 45 yaşından geç olması ve Johnson haricinde iki çocuğunun daha olması, doktorlara göre taşıyı anne profiline uygundu. Kemoterapiye başlamadan 9 tane yumurtasını dondurmasını tavsiye eden doktor Kenan Omurtag, “Yumurtaların fonksiyonları kaybetmemiş olması bizim için yeterli oldu.” dedi. Şu an kızının ikizlerine hamile olan Gump’ın önümüzdeki aylarda doğum yapması bekleniyor.

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