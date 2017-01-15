Kız Öğrencisiyle Çırılçıplak Yakalandı!

Kadın öğretmen kız öğrencisinin yatağında yakalandı



ABD'de dans öğretmenliği yapan 38 yaşındaki Lauren Debenedetta isimli kadın 15 yaşındaki bir kız öğrencisinin evinde yatakta çıplak bir şekilde yakalandı.ABD’nin Florida eyaletine bağlı Nort Port kentinde bir dans okulu bulunan ve aynı zamanda okulda eğitmenlik yapan 38 yaşındaki Lauren Debenedetta reşit olmayan yaşta biriyle cinsel ilişkiye girmek suçundan gözaltına alındı.Hakkında cinsel istismar suçlaması bulunan kadın 15 yaşındaki kızın üvey babası tarafından çırılçıplak bir halde evde yakalandı.Öğrencisiyle o gün derse gelmediği için telefonda konuşan kadın, kızın hasta ve evde olduğunu öğrendi. Hasta olduğu için ona çorba getirerek eve ziyarete gelen Debenedetta, genç kızın odasına çıktı. Odada öpüştüklerini ardından da kadının genç kız ile cinsel bir takım eylemlerde bulunduğu kız tarafından doğrulandı.Genç kız, üvey babası eve geldiği sırada kadının çıplak olduğunu ve odasının kapısını açtığı sırada kapının arkasına saklandığını söyledi. Babasına kapıyı kapatması için bağırdı. Üvey baba odadan çıktı, eşini arayarak neler olup bittiği anlattı. Geri döndüğü sırada ise kadın oradan ayrılmak üzere hazırlanıyordu.Lauren Debenedetta’nın gözaltına alınmasının ardından dans okulu da kapatıldı. Polis okulda ve kadının evinde yaptığı aramalarla benzer cinsel istismar olaylarının yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor.