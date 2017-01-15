Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ocak 2017 Pazar 19:10

Kız Öğrencisiyle Çırılçıplak Yakalandı!

Kız Öğrencisiyle Çırılçıplak Yakalandı!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Kadın öğretmen kız öğrencisinin yatağında yakalandı
ABD'de dans öğretmenliği yapan 38 yaşındaki Lauren Debenedetta isimli kadın 15 yaşındaki bir kız öğrencisinin evinde yatakta çıplak bir şekilde yakalandı.

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Nort Port kentinde bir dans okulu bulunan ve aynı zamanda okulda eğitmenlik yapan 38 yaşındaki Lauren Debenedetta reşit olmayan yaşta biriyle cinsel ilişkiye girmek suçundan gözaltına alındı.

Hakkında cinsel istismar suçlaması bulunan kadın 15 yaşındaki kızın üvey babası tarafından çırılçıplak bir halde evde yakalandı.

Öğrencisiyle o gün derse gelmediği için telefonda konuşan kadın, kızın hasta ve evde olduğunu öğrendi. Hasta olduğu için ona çorba getirerek eve ziyarete gelen Debenedetta, genç kızın odasına çıktı. Odada öpüştüklerini ardından da kadının genç kız ile cinsel bir takım eylemlerde bulunduğu kız tarafından doğrulandı.

Genç kız, üvey babası eve geldiği sırada kadının çıplak olduğunu ve odasının kapısını açtığı sırada kapının arkasına saklandığını söyledi. Babasına kapıyı kapatması için bağırdı. Üvey baba odadan çıktı, eşini arayarak neler olup bittiği anlattı. Geri döndüğü sırada ise kadın oradan ayrılmak üzere hazırlanıyordu.

Lauren Debenedetta’nın gözaltına alınmasının ardından dans okulu da kapatıldı. Polis okulda ve kadının evinde yaptığı aramalarla benzer cinsel istismar olaylarının yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor.



 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Aşçının Mc Donald's'a Açtığı Davada Karar Açıklandı İngiliz Aşçının Mc Donald's'a Açtığı...
13 Yaşındaki Öğrencisinden Hamile Kalan Öğretmene 10 Yıl Hapis 13 Yaşındaki Öğrencisinden Hamile Kalan Öğretmene...
AB'den Kıbrıs'a 3.1 Milyar Euro AB'den Kıbrıs'a 3.1 Milyar Euro
5 Yaşındaki Çocuk Bunu Yaptı! 5 Yaşındaki Çocuk Bunu Yaptı!
İNGİLTERE "ORTAK PAZARDAN ÇIKACAK" İDDİASI İNGİLTERE "ORTAK PAZARDAN ÇIKACAK" İDDİASI
Son Dakika… Akdeniz’den Çok Acı Haber! Son Dakika… Akdeniz’den Çok Acı Haber!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

İngiliz Aşçının Mc Donald's'a Açtığı...

Haberi Oku