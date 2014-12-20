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Kız Arkadaşıyla Aynı İsimdeki Kadını Dünya Seyahatine Çıkaran Adam

Birlikte üç haftalık bir dünya gezisi planladığı kız arkadaşından ayrılan Kanadalı, onun biletini sosyal medya kampanyasıyla bulduğu aynı isimli bir kadına bağışladı.

Kız Arkadaşıyla Aynı İsimdeki Kadını Dünya Seyahatine Çıkaran Adam

Birlikte üç haftalık bir dünya gezisi planladığı kız arkadaşından ayrılan Kanadalı, onun biletini sosyal medya kampanyasıyla bulduğu aynı isimli bir kadına bağışladı.

20 Aralık 2014 Cumartesi 13:51
Kız Arkadaşıyla Aynı İsimdeki Kadını Dünya Seyahatine Çıkaran Adam
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28 yaşındaki Jordan Axani, Mayıs ayında ayırttığı uçak biletlerinden kız arkadaşına ait olanları geri vermeye çalışmış ancak başarısız olmuştu.
Biletlerin boşa gitmesini istemeyen Kanadalı, sosyal medya sitesi Reddit'e ilan vererek aynı isimli, Kanada pasaportuna sahip bir yol arkadaşı aradığını bildirdi.
Çünkü biletlerde kız arkadaşının ismi yer alsa da pasaport bilgileri yoktu; dolayısıyla aynı ismi taşıyan bir Kanadalı kullanabilirdi.
Axani'ye binlerce yanıt geldi. Bunlar arasında 18 tanesi doğru adı ve pasaportu taşıyordu.

Bir de vakıf kurdu

Sonunda 23 yaşındaki bir öğrenciyi seçen Axani, evsizler için açılan barınaklarda gönüllü olarak çalışan genç kadınla telefonda uzun uzun konuştuğunu ve toplumsal vicdanından etkilendiğini anlattı.

Elizabeth Gallagher'ın bir erkek arkadaşı olduğuna da dikkat çeken Kanadalı, "Bizimkisi tamamen platonik bir yol arkadaşlığı olacak." dedi.
Yaklaşık bir ay sürecek gezi Pazar günü New York'ta başlayacak, Milano, Prag, Paris, Bangkok ve Yeni Delhi duraklarıyla sürecek.
Axani kendisini arayan yüzlerce insanın mahkemeye başvurarak isimlerini değiştirmeyi önermesine şaşırdığını söylüyor.
Ancak onu derinden etkileyen mesajlar da olmuş.

Bunlar arasında yavaş yavaş kör olan ve gözleri tamamen kapanmadan dünyayı görmek isteyen sekiz yaşındaki bir çocuğun mesajı, Axani'nin bir vakıf kurmasına sebep olmuş.
A Ticket Forward adlı vakıf, bu çocuğun ve masraflarını kendileri karşılayamayacak durumdaki başka insanların dünya seyahatlerine yardımcı olmayı amaçlıyor.
Son Güncelleme: 20.12.2014 13:53
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