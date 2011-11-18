KITSAB UFTAA'ya Üye Oldu

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Dünya Seyahat Acenteleri Birlikleri Birleşik Federasyonu’na (UFTAA) üye oldu.

KITSAB Onursal Başkanı Ahmet Necati Özkan yaptığı açıklamada, uzun yıllardır UFTAA’ya üye olabilmek için mücadele ettiklerini belirterek, 27 Ekim tarihinde KITSAB’ın üyelik müracaatının

kabul edildiğini ve 4 Kasım tarihinden itibaren birliğin UFTAA üyeliğinin geçerli olduğunu kaydetti.

Özkan, 19 - 24 Kasım tarihlerinde Venedik’te gerçekleşecek olan “UFTAA Gemi Kongresi ve Genel Kurulu”na KITSAB’ı temsilen onursal başkan olarak kendisinin ve yönetim kurulu üyesi

Özbek Dedekorkut’un katılacağını da ifade etti.