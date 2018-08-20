banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.517
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7752
EURO
6.9689
Kebep paralarını cebe attı
KEBAP PARALARINI CEBE ATTI
Baba tutuksuz yargılanacak
BABA TUTUKSUZ YARGILANACAK
Sarhoşluk başına dert oldu
SARHOŞLUK BAŞINA DERT OLDU
Suçlular KKTC’de gizleniyor
SUÇLULAR KKTC'DE GİZLENİYOR
banner282

Kitap Severlerin Rüyası: The Yangzhou Zhongshuge Kütüphanesi

Çin’in Yangzhou kentinde bulunan The Yangzhou Zhongshuge adlı kitap mağazası ve kütüphane, bölgede bulunan en ünlü yapılardan biri olma özelliği taşıyor. Standardın çok ötesinde tasarım ve akıl dolu yansımalarla oluşturulan kütüphane, turistler ve yerli halk tarafından büyük ilgi görüyor. Optik illüzyonlarla bezenmiş olan The Yangzhou Zhongshuge, sıra dışı görünümü ile kitap severlere hizmet veriyor.

Kitap Severlerin Rüyası: The Yangzhou Zhongshuge Kütüphanesi

Çin’in Yangzhou kentinde bulunan The Yangzhou Zhongshuge adlı kitap mağazası ve kütüphane, bölgede bulunan en ünlü yapılardan biri olma özelliği taşıyor. Standardın çok ötesinde tasarım ve akıl dolu yansımalarla oluşturulan kütüphane, turistler ve yerli halk tarafından büyük ilgi görüyor. Optik illüzyonlarla bezenmiş olan The Yangzhou Zhongshuge, sıra dışı görünümü ile kitap severlere hizmet veriyor.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 23:20
Kitap Severlerin Rüyası: The Yangzhou Zhongshuge Kütüphanesi

Çin’in Yangzhou kentinde bulunan The Yangzhou Zhongshuge adlı kitap mağazası ve kütüphane, bölgede bulunan en ünlü yapılardan biri olma özelliği taşıyor. Standardın çok ötesinde tasarım ve akıl dolu yansımalarla oluşturulan kütüphane, turistler ve yerli halk tarafından büyük ilgi görüyor. Optik illüzyonlarla bezenmiş olan The Yangzhou Zhongshuge, sıra dışı görünümü ile kitap severlere hizmet veriyor.

Büyüleyici tasarım, okurlara ilham veren nehir görüntüsü ile taçlandırılıyor!

Kütüphanenin girişinde, ziyaretçileri nefes kesen bir görüntü karşılıyor. Yerden tavana kadar uzanan kemerli devasa raflar, tavanda zikzak görünümlü bir boşluk ile son buluyor. Zeminde kullanılan siyah ayna görünümlü zemin malzemesi sayesinde uçsuz bucaksız bir kitap tüneli görünümü veren alan, ziyaretçilerinde hayranlık hissi uyandırıyor.

Tavandaki zikzak boşluğun zemine yansıması ise bir nehir görüntüsü oluşturuyor. Ziyaretçilerine görsel şölen yaşatan bu kitap tünelinin sonunda geniş bir kapı bulunuyor. Bu kapı, çocuklar için dizayn edilen okuma odasına açılıyor.

Kütüphanede çocuklar için de masalsı bir okuma alanı bulunuyor

Tavanı çok sayıda led ışıkla süslenen çocuk okuma odası, yıldızlarla çevrili bir gökyüzü gibi görünüyor. Gece yarısı efekti verilen bu odada farklı renk ve şekillerde büyük raflar bulunuyor. Çocukların hayal dünyasını yansıtan bu alanda kule,  sıcak hava balonu ve bulut gibi ilginç raf tasarımları yer alıyor. Çocukların dünyasına uygun hareketli raf tasarımlarına yer verilen alanda, zeminde bulunan raflar kolayca çekilerek kitap okuma masalarına dönüştürülebiliyor. Çocuklara özel farklı yaş gruplarına hitap eden dünyaca ünlü kitapların yer aldığı odada çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması amaçlanıyor.

The Yangzhou Zhongshuge kitap severler için eşsiz alanlardan biri oluyor

Kütüphanede yetişkinler için ayrılan büyük bir yetişkin okuma odası da bulunuyor. Modern ve etkileyici dekorasyonu ve tasarıma uyumlu olarak yerleştirilen aydınlatmalar da dikkat çekiyor. Odanın orta kısmında yetişkinlerin rahatlıkla kitap okuması için ayrılan bir alan bulunuyor. Rahat okuma sağlayan ve göz yormayan gün ışığı aydınlatmalar, alanda uzun süre okumaya devam edilebilmesine imkan tanıyor. Kütüphaneye hakim olan derin sessizlik ve özenle seçilen koyu renkler, okurların dikkat dağıtan detaylardan uzak, rahat bir ortamda kitaplarını incelemelerini sağlıyor.

Yapımı 2016 yılında tamamlanan The Yangzhou Zhongshuge kütüphanesi ve kitap mağazası, hizmete başladığı tarihten bu yana büyük ilgi topluyor. Çin kültürüne uygun izler barındıran ünlü yapı, bulunduğu bölgenin sıklıkla tercih edilen mekanlarından biri olma özelliği taşıyor. Tüm dünyada merak uyandıran mimari detayları sayesinde çok sayıda turist ağırlayan yapı, diğer kütüphane ve kitap mağazaları için bir örnek niteliği sergiliyor.
 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seks işçileri ile birlikte oldukları için geri gönderildiler
Seks işçileri ile birlikte oldukları için geri gönderildiler
Seksi model Natasha Thomsen'dan Beşiktaş formalı paylaşım
Seksi model Natasha Thomsen'dan Beşiktaş formalı paylaşım
Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek'
Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek'
Suudi Arabistan'dan hacı adaylarına 'uyku kapsülü'
Suudi Arabistan'dan hacı adaylarına 'uyku kapsülü'
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını: 23 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını: 23 ölü
Silahsızlanma Konferansının dönem başkanı Türkiye oldu
Silahsızlanma Konferansının dönem başkanı Türkiye oldu
İran'da yolsuzluk nedeniyle 120 kişi tutuklandı
İran'da yolsuzluk nedeniyle 120 kişi tutuklandı
Merkel: “Türkiye'nin Alman yardımına ihtiyacı yok“
Merkel: “Türkiye'nin Alman yardımına ihtiyacı yok“
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
Belçika'da askerler sokakları terk edecek
Belçika'da askerler sokakları terk edecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim