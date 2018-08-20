Kitap Severlerin Rüyası: The Yangzhou Zhongshuge Kütüphanesi

Çin’in Yangzhou kentinde bulunan The Yangzhou Zhongshuge adlı kitap mağazası ve kütüphane, bölgede bulunan en ünlü yapılardan biri olma özelliği taşıyor. Standardın çok ötesinde tasarım ve akıl dolu yansımalarla oluşturulan kütüphane, turistler ve yerli halk tarafından büyük ilgi görüyor. Optik illüzyonlarla bezenmiş olan The Yangzhou Zhongshuge, sıra dışı görünümü ile kitap severlere hizmet veriyor.

Büyüleyici tasarım, okurlara ilham veren nehir görüntüsü ile taçlandırılıyor!

Kütüphanenin girişinde, ziyaretçileri nefes kesen bir görüntü karşılıyor. Yerden tavana kadar uzanan kemerli devasa raflar, tavanda zikzak görünümlü bir boşluk ile son buluyor. Zeminde kullanılan siyah ayna görünümlü zemin malzemesi sayesinde uçsuz bucaksız bir kitap tüneli görünümü veren alan, ziyaretçilerinde hayranlık hissi uyandırıyor.

Tavandaki zikzak boşluğun zemine yansıması ise bir nehir görüntüsü oluşturuyor. Ziyaretçilerine görsel şölen yaşatan bu kitap tünelinin sonunda geniş bir kapı bulunuyor. Bu kapı, çocuklar için dizayn edilen okuma odasına açılıyor.

Kütüphanede çocuklar için de masalsı bir okuma alanı bulunuyor

Tavanı çok sayıda led ışıkla süslenen çocuk okuma odası, yıldızlarla çevrili bir gökyüzü gibi görünüyor. Gece yarısı efekti verilen bu odada farklı renk ve şekillerde büyük raflar bulunuyor. Çocukların hayal dünyasını yansıtan bu alanda kule, sıcak hava balonu ve bulut gibi ilginç raf tasarımları yer alıyor. Çocukların dünyasına uygun hareketli raf tasarımlarına yer verilen alanda, zeminde bulunan raflar kolayca çekilerek kitap okuma masalarına dönüştürülebiliyor. Çocuklara özel farklı yaş gruplarına hitap eden dünyaca ünlü kitapların yer aldığı odada çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması amaçlanıyor.

The Yangzhou Zhongshuge kitap severler için eşsiz alanlardan biri oluyor

Kütüphanede yetişkinler için ayrılan büyük bir yetişkin okuma odası da bulunuyor. Modern ve etkileyici dekorasyonu ve tasarıma uyumlu olarak yerleştirilen aydınlatmalar da dikkat çekiyor. Odanın orta kısmında yetişkinlerin rahatlıkla kitap okuması için ayrılan bir alan bulunuyor. Rahat okuma sağlayan ve göz yormayan gün ışığı aydınlatmalar, alanda uzun süre okumaya devam edilebilmesine imkan tanıyor. Kütüphaneye hakim olan derin sessizlik ve özenle seçilen koyu renkler, okurların dikkat dağıtan detaylardan uzak, rahat bir ortamda kitaplarını incelemelerini sağlıyor.

Yapımı 2016 yılında tamamlanan The Yangzhou Zhongshuge kütüphanesi ve kitap mağazası, hizmete başladığı tarihten bu yana büyük ilgi topluyor. Çin kültürüne uygun izler barındıran ünlü yapı, bulunduğu bölgenin sıklıkla tercih edilen mekanlarından biri olma özelliği taşıyor. Tüm dünyada merak uyandıran mimari detayları sayesinde çok sayıda turist ağırlayan yapı, diğer kütüphane ve kitap mağazaları için bir örnek niteliği sergiliyor.

