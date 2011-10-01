“KITA SAHANLIĞI ANTLAŞMASI, RUM TARAFINI CAYDIRMA HEDEFİYLE YAPILDI... ANLAŞMA ULUSLARARASI HUKUKTAKİ PAYLAŞIM İLKELERİNE UYGUN”

“(YETKİ TARTIŞMALARI) BU ÜLKENİN İHTİYACI OLAN ŞEY, BU TÜR TARTIŞMALAR DEĞİLDİR. HEPİMİZ GÖREVİMİZE ODAKLANMALIYIZ. BEN BUNU YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Özel Temsilcisi Doç. Dr. Kudret Özersay, Kıbrıs Türk tarafının önerileriyle al-veri zorladığına işaret ederek, “Ekim sonuna kadar al- ver yaparak yakınlaşma arayacağız.

Aksi halde süreç sıkıntıya girebilir” dedi.

Petrol ve doğal gaz arama girişimlerine de değinen Özersay, Rum tarafını caydırma amacıyla Türkiye ile yapılan Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması’nın uluslararası hukuktaki paylaşım ilkelerine

uygun olduğunu, benzeri anlaşmaların tüm dünyada yapıldığını belirtti.

Özersay, BRT’de katıldığı bir programda gündemdeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“KITA SAHANLIĞI ANTLAŞMASI, RUM TARAFINI CAYDIRMA HEDEFİYLE YAPILDI”

Özersay, petrol krizi nedeniyle sürecin olumsuz etkilendiğini ve sürecin en kritik aşamasında müzakerelere odaklanmak gerekirken Rum tarafının enerjisini petrol konusuna yönlendirdiğini söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün hakkını doğal olarak arayacağını, bugün yapılanın da bu olduğunu kaydeden Özersay, “Türk tarafı neden Rum tarafının aramaya başlamasını bekledi?” yönündeki soruya şu yanıtı

verdi:

“Bu adımlar 2003’ten itibaren her yol denenerek engellenmeye çalışıldı. Bizim son noktaya kadar beklememiz, ‘Rum tarafı fiilen kazmaya başlarsa gerekli adımları atarız’ dememiz, iyi niyetle hareket

etmek istememizdendir. Bizim için kıta sahanlığı antlaşması da, verdiğimiz ruhsatlar da Rum tarafını caydırmak ana hedefiyle yapılmıştır. Bu antlaşma önleyici tedbir niteliğindedir. Ancak ok yaydan

çıktıysa ve Rum tarafı bu çalışmaları ertelemeyecekse bunu oturup izlemeye niyetimiz yoktur. Kıbrıs Türkü’nün hakkını korumak için biz de arama yapacağız. Bunu, karşı karşı olduğumuz bu sorun ilk

konuşulmaya başlandığında söylemiştik; şimdi de yapıyoruz”

“ANLAŞMA YAPILMAMIŞ OLSA DAGÜNEY SAHİLLERİNDE RUHSAT VEREBİLİRDİK”

Özel Temsilci Doç. Dr. Özersay, KKTC ile Türkiye arasında yapılan kıta sahanlığı sınırlandırma antlaşmasının iki ülke arasında bir çizgi şeklinde sınır belirlediğini, bu çizginin kuzeyinde kalan bölgelerin

Türkiye’nin kıta sahanlığı, çizginin güneyi ile KKTC sahilleri arasında kalan bölgenin de KKTC’nin kıta sahanlığı olarak ortaya çıktığını söyledi.

Özersay, “Fakat bu antlaşmanın, Kıbrıs adasının güney sahilleri açığında hükümetimiz tarafından verilen ruhsatlarla bir ilgisi yoktur. Bu antlaşma yapılmamış olsaydı dahi KKTC hükümeti Güney Kıbrıs

sahilleri açıklarında ruhsat verebilirdi. Zira o bölgelerde Kıbrıslı Türklerin 1960’tan kaynaklanan hakları nedeniyle hak sahibiyiz” dedi.

“ANLAŞMA, ULUSLARARASI HUKUKTAKİ PAYLAŞIM İLKELERİNE UYGUN”

Özel Temsilci Özersay, bir soru üzerine, kıta sahanlığı sınırlandırma antlaşmalarının tüm dünyada yapıldığını ve Türkiye ile yapılan antlaşmanın da uluslararası hukuktaki paylaşım ilkelerine uygun

olduğunu söyledi.

Özersay, başka bir soruya verdiği yanıtta, yeraltı zenginliğini tek başına kullanmanın Rum tarafını çözümden daha da uzaklaştıracağına işaret ederek, Rum liderliğinin petrolle kriz yaratarak içte birlik

ve siyasi başarı sağlayamayacağı belirtti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun 4 maddelik uzlaşı önerisini hatırlatan Özersay, BM’ye sunulan önerinin manevra değil somut bir öneri olduğunu söyledi ve bir çok aktörün destek verdiği öneriye Rum

tarafının da olumlu yaklaşmasını istedi.

PETROL VE HUZUR...

Kudret Özersay, son yaşanan petrol krizinde olumlu görülebilecek tek hususun uluslararası kamuoyunun ilgisinin Kıbrıs’a çevrilmesi olduğuna işaret ederek, bu ilginin en azından müzakere sürecinin

başarıya ulaşması açısından yararlı olabileceğini söyledi.

Özersay, “Yine de bu kriz her anlamda sıkıntı yarattı. Bulunduğumuz coğrafyada petrol hiçbir ülkeye barış ve huzur getirmedi. Petrolün barış ve refah getirebilmesi için ilgili tüm aktörlerin işbirliği

yapıyor durumda olması gerekiyor. Kıbrıs Türk tarafı BM Genel Sekreteri’ne ‘birlikte arayıp, birlikte paylaşalım’ önerisinde bulunurken bunu amaçlıyordu” dedi.

“AL-VERE ZORLAYACAĞIZ”

Liderlerin dünkü görüşmesine de değinen Özersay, “Geçmişte polis konusu için çok görüşme yapılmıştı. Anlaşamadığımız birkaç unsurlarla ilgili bugün karşılıklı öneriler yaptık. Bu anlaşılamayacak bir

konu değil” dedi.

Özersay, potansiyel yakınlaşmalar olduğuna da işaret etti.

“Al-vere geçebilecek misiniz” sorusuna, “Amaç o” yanıtını veren Özersay, Cenevre’de alınan karar doğrultusunda Kıbrıs Türk tarfının önerileriyle al-veri zorladığını, zorlamaya da devam edeceğini

söyledi.

Özersay, “Al-vere zorlayacağız. Ekim sonuna kadar al- ver yaparak yakınlaşma arayacağız. Zaten Genel Sekreter’in taraflardan beklediği de bu. Aksi halde Ekim sonu süreç sıkıntıya girebilir” dedi.

Ekim sonuna kadar yeterli ilerleme sağlanması durumunda ise sürecin son aşamasına geçme ihtimalinin çok yüksek olduğunu vurglayan Özersay, “Bizim için son aşama garantör devletlerle Kıbrıs’taki

iki tarafın katılacağı dörtü yahut beşli bir toplantıdır” şeklinde devam etti.

Özersay, “Rum tarafı yan çizebilir mi?” sorusuna, “Bekleyip görmek lazım. Umutlanmak için sebep var” yanıtını verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Kudret Özersay, Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün’ün açıklamalarıyla gündeme gelen “yetkili-yetkisiz” tartışmasının hatırlatılması üzerine ise, “Bu ülkenin ihtiyacı olan şey bu tür tartışmalar değildir.

Hepimiz görevimize odaklanmalıyız. Ben bunu yapmaya devam edeceğim. Cumhurbaşkanımızın sözleri üzerine başka herhangi bir şey söylemek gerekmez diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.