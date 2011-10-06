Kıta Sahanlığı Antlaşması bugün komitede.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Eylül’de New York’ta imzaladıkları “Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması”, bugün öğleden sonra Cumhuriyet Meclisi

Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde görüşülmeye başlanıyor.

TAK muhabirinin meclisten aldığı bilgiye göre, genel kurul toplantısının tamamlanmasının ardından toplanacak komite, anlaşmayla ilgili onay tasarısını görüşecek.

Komitedeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra anlaşma onay tasarısı, Meclis Genel Kurulu gündemine girecek.

İç tüzük gereği, uluslararası anlaşmalar gerek komitede, gerekse genel kurulda kendiliğinden ivedilikle ilk sırada görüşülüyor.

Anlaşmayla ilgili tasarı, diğer yasa tasarıları gibi bir süreç izlenerek görüşülüp onaya sunulacak ve kabulü için toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğu yeterli olacak.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda önümüzdeki pazartesi günü başkanlık ve divan için seçim yapılacak.