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Kırmızı Kategoride Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİ'NDE

Kırmızı Kategoride Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİ'NDE

12 Ağustos 2018 Pazar 10:06
Kırmızı Kategoride Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi!


ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİ'NDE "KIRMIZI" KATEGORİDE BULUNAN "ATAKAN MAHİR" KOD ADLI İBRAHİM ÇOBAN'IN TUNCELİ'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ BİLDİRİLDİ
 Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan İbrahim Çoban, dün Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Türkiye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Tunceli'de düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütünün sözde yeni Dersim saha sorumlusu "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Açıklamada Çoban'ın Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunduğu kaydedildi.

 

 

 

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Son Güncelleme: 12.08.2018 13:22
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