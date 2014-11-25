Kırım Tatarları Lideri Kırımoğlu: "sovyet Rejiminden De Kötü… Yeniden Sürgün Ediliyoruz…”

Ankara, 25 Kasım 14 (T.A.k.): Ukrayna parlamentosu milletvekili ve Kırım Tatar Türklerinin milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım'da şu andaki durumun Sovyet rejiminden de kötü olduğunu belirterek, "Sovyet rejiminde en azından bir prosedür vardı. Şimdi ise insanlar hiçbir prosedüre uymadan kaçırılıp öldürülüyor" dedi.

Kırımoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Kırımoğlu, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla ordu birlikleri arasında çatışmaların yaşandığı Ukrayna'da her gün insanların öldüğünü, kendi payına da vatanına girme yasağı düştüğünü, evine gidemediğini, vatandaşları ile bir araya gelemediğini ve telefon numaraları değiştiği için iletişim sıkıntısı yaşadığını söyledi. Kırımoğlu, "Ama en büyük sıkıntı bunların bizim topraklarımıza gelip kimin yaşayacağına, kimin yurt dışına gönderileceğine karar vermesi" diye konuştu.

Rusya istihbaratından görevlilerin Kırım'dan çıkacak kişileri saatlerce tuttuğunu ve bu kişileri aşağılayarak arama yaptığını dile getiren Kırımoğlu, şöyle devam etti:

"Kırım'ın içinde de Sovyet döneminin kötü zamanlarında olduğu gibi hiçbir özgürlük kalmadı. İnsanlar birbirleriyle konuşmaya korkuyorlar. 'Rusya'nın işgalini kabul etmiyorum' deseler istihbarata çağırılıp korkutuluyorlar. İşte böyle faşist bir rejim uygulanıyor. Bunun çözüm yolu Batı ülkelerinin yaptırımlarının çok kuvvetli olması ve Rusya'nın işgal ettiği toprakları boşaltmak zorunda kalmasıdır ama maalesef Batı öyle davranmıyor. Bazı ülkeler fırsattan istifade ederek Rusya ile ticaretini artırıyor. Böyle olursa bu işgal elbette uzun sürecek."

"YENİDEN SÜRGÜN OLUYORUZ"

Kırımoğlu, Kırım'da halkın 23 yıl bağımsızlığın ardından yıllarca mücadele verdiği Sovyet rejiminin geri geldiğini hatta şimdiki durumun Sovyet rejiminden daha kötü olduğunu vurguladı. "Sovyet rejiminde en azından bir prosedür vardı" diyen Kırımoğlu, "Sovyet rejimine aykırı bir şeyler yazıp çizsen seni yakalarlar mahkeme olurdu, savunma olurdu" dedi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, şimdi ise hiçbir prosedür olmadığını, insanların kaçırılıp öldürüldüğünü ifade etti. Kırımoğlu, şunları söyledi:

"Bizim malumatımıza göre şimdiye kadar 19 kişi böyle kaçırılıp öldürüldü. İnsanlarda korku var. Biz halkımıza 'ne kadar zor olsa da vatanınızı terk etmeyin' telkininde bulunuyoruz ama şimdiye kadar aşağı yukarı 8-10 bin vatandaşımız Kırım'dan ayrılarak Ukrayna'nın başka kentlerine gitti. Şimdi gençlerimizi Rus ordusuna çağırıyorlar. Gitmezlerse Rusya Ceza Kanunu'na göre hapis yatacaklar. Bu nedenle ülkeden ayrılmaya mecbur kalacaklar. Böylelikle yeniden sürgün oluyoruz."

UKRAYNA'DAKİ DURUM VE RUSYA'NIN TAVRI

Ukrayna'daki süreci de değerlendiren Kırımoğlu, savaşın bitmesinin tek yolunun işgalcilerin Kırım'ı terk etmesi ve Ukrayna'nın Lugansk, Donetsk kentlerindeki askerlerini geri çekmesi olduğunun altını çizdi. Aksi takdirde bu ülkede savaşın devam edeceğini kaydeden Kırımoğlu, bugüne kadar Ukrayna'nın kayıtlarına göre 10 bine yakın ölü ve yaralı, 450 bin civarında da evlerini bırakıp başka yerlere göç etmek zorunda kalan kişi olduğunu anımsattı.

Rusya'nın tavrı konusunda ABD Başkanı Barack Obama ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de konuştuğunu ve Rusya'nın işgal ettiği topraklardan çıkıncaya kadar yaptırımların devam edeceğini söylediklerini aktaran Kırımoğlu, "Ama kaç yıl sürecek, ne zamana kadar? Yaşadığımız durumun dondurulmuş kriz haline gelmesi halkımız için bir facia olur. Rusya'nın içinde Kırım Tatar halkı için hiçbir perspektif yok. Tek yol o toprağı boşaltmak" dedi.

Kırımoğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda Kırım'ın işgalini tanımadığını ve Ukrayna'da bütünlüğün sağlanması taraftarı olduğunu açıkladığını hatırlatarak, "Türkiye'nin davranışlarının da öyle olmasını isterdik. İsterdik ki Türkiye de Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlara katılsın. Bir taraf yaptırımı uygularken, diğer ülkeler fırsattan faydalanarak ticareti sürdürürse elbette bunun neticesi iyi olmaz" ifadesini kullandı.

(AA/ID/GUR)