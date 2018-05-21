Kırım'da Tatarların Evlerine Baskın!

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Kırım'da evlerine baskın düzenlediği 2 Kırım Tatar'ını gözaltına aldığı bildirildi.
Kırım Dayanışması isimli organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Rus istihbarat güçlerinin Bahçesaray'da Kırım Dayanışması sivil toplum kuruluşu Başkanı Server Mustafayev ve Edem Smailov'un evlerine baskın yaptığı belirtildi.
Açıklamada, baskından sonra Rus güvenlik güçlerinin Mustafayev ve Smailov'u gözaltına aldığı ifade edildi.
Çubarov, yeni baskıların amaçlarından bir tanesinin de Kırım Tatar Milli Meclisi'nin itibarsızlaştırılması olduğunu kaydetti.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maryana Betsa da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kırım'daki operasyonlara ilişkin, "Kırım'da yeni yasa dışı gözaltılar. İşgalciler, Kırım Tatarlarının iradesini bastırmaya çalışıyor. Kınıyoruz ve uluslararası mahkemelere başvurmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.