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31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:35

Kırgızistan’da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde 58 Aday

Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde 58 Aday
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Kırgızistan'da 15 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 58 aday yarışacak.

Kırgızistan Merkezi Seçim Komisyonundan (MSK) yapılan açıklamada, seçimlere katılmak üzere yapılan müracaatlardan 58'inin kabul edildiği bildirildi.

Seçim Kanunu'na göre başvurusu kabul edilen adayların bundan sonraki süreçte adaylıklarını destekleyen 30 bin kişinin imzasını 14 bin dolar katılım bedeliyle birlikte 10 gün içerisinde teslim etmesi gerekiyor.

Adayların ayrıca Kırgızca dil sınavını geçmesi gerekiyor.

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