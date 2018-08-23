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Kırgızistan ve Türkmenistan stratejik ortaklık beyannamesini imzaladı

Kırgızistan ve Türkmenistan stratejik ortaklık beyannamesini imzaladı

23 Ağustos 2018 Perşembe 13:47
Kırgızistan ve Türkmenistan stratejik ortaklık beyannamesini imzaladı

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SOORONBAY CEENBEKOV: "KIRGIZ CUMHURİYETİ VE TÜRKMENİSTAN ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK BEYANNAMESİNİ İMZALADIK. BU İKİLİ İLİŞKİLER AÇISINDAN TARİHİ BİR OLAYDIR"

Orta Asya ülkeleri Kırgızistan ve Türkmenistan arasında stratejik ortaklık beyannamesi imzalandı.

Türkmenistan'a cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk devlet ziyaretini gerçekleştiren Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, başkent Aşkabat'ta Oğuzhan Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdımuhamedov'un ikili ve heyetlerarası görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

HÜKÜMETLER ARASINDA 10 ANLAŞMA İMZALANDI

İki ülke ilişkilerinin ele alındığı, bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulduğu görüşmelerin ardından iki lider, Kırgızistan ile Türkmenistan arasında Stratejik Ortaklık Beyannamesini imzaladı.

İki ülke hükümetleri arasında da 10 iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

- Kırgızistan ile Türkmenistan yeni işbirliği dönemine girdi

İmza törenin ardından konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı'na ve tüm Türkmen halkına sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için şükranlarını iletti.

Türkmenistan'ı ilk kez ziyaret ettiğini hatırlatan Ceenbekov, "Kırgız Cumhuriyeti ve Türkmenistan arasında Stratejik Ortaklık Beyannamesini imzaladık. Bu, ikili ilişkiler açısından tarihi bir olaydır. Ülkelerimiz arasında dostluk ve iş birliği tarihinde yeni bir sayfa açacaktır." diye konuştu.

Ceenbekov, 24 Ağustos'ta Türkmenbaşı şehrinde, Uluslararası Aral'ı Kurtarma Fonu (IFAS) kurucu ülkeler zirvesine de onur konuğu olarak katılacak.
 

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Son Güncelleme: 23.08.2018 17:17
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