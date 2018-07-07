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Kırgızistan tarımına Türkiye katkısı

Türk ihracatçılar, Kırgızistan'ın Talas bölgesinde çiftçilere kuru fasulye yetiştiriciliğinde rehberlik ederken bölge çiftçisi kendisini bu sektörde geliştirdi.

Kırgızistan tarımına Türkiye katkısı

Türk ihracatçılar, Kırgızistan'ın Talas bölgesinde çiftçilere kuru fasulye yetiştiriciliğinde rehberlik ederken bölge çiftçisi kendisini bu sektörde geliştirdi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:04
Kırgızistan tarımına Türkiye katkısı

Kırgızistan tarımına Türkiye katkısı

Türk ihracatçılar, Kırgızistan'ın Talas bölgesinde çiftçilere kuru fasulye yetiştiriciliğinde rehberlik ederken bölge çiftçisi kendisini bu sektörde geliştirdi.

Kırgızistan Tarım İşleri, Gıda Sanayisi ve Sulama Bakanlığı Gıda Güvenliği Bölüm Başkanı Anara Bekkuliyeva, Türk ihracatçıların, Kırgızistan'da kuru fasulye yetişticiliğinin gelişimine katkıda bulunduğunu ve bu sayede aynı sektörde ihracatın her geçen gün gelişerek arttığını söyledi.

"Çiftçiler fasulye ekimi ve hasatı konusunda tecrübe kazandı"

Bekkuliyeva, Türk ihracatçıları sayesinde ülkede kuru fasulye yetiştiriciliğinin önem kazandığının ve ticarette önemli bir noktaya geldiğinin altını çizdi.

Türk ihracatçılarının, Kırgızistan'daki kuru fasulye potansiyelini keşfetmeden önce bölge halkının sadece iç tüketime yönelik taze fasulye yetiştirdiğini söyleyen Bekkuliyeva, "Kırgızistan'da kuru fasulye sadece salatalarda kullanılmak üzere yetiştiriliyordu. Bazı kesimler yemeklerde kullanmak üzere kendi bahçelerinde fasulye temin etmekteydi. Türkler, 1995'li yıllarda, Kırgızistan'ın Talas bölgesindeki fasulye yetiştiriciliğin potansiyelini keşfetti. Daha sonra bölgeye verimli fasulye tohumu getirildi. Böylelikle çiftçilere fasulye ekimi ve hasatı konusunda tecrübe kazandırıldı" dedi.

1 hektarlık alan 54 bin hektara çıkarıldı

Bekkuliyeva, Türk ihracatçılarının bölge ile tanışmasının ardından kuru fasulye yetiştiriciliğinin yapıldığı arazi alanının da 1 hektardan 54 bin hektara ulaştığını kaydetti.

Ülkede üretilen kuru fasulyenin başta Türkiye olmak üzere 26 ülkeye ihraç edilir seviyelere ulaştığını belirten Bekkuliyeva, "Talas bölgesinde 2017 yılında 96 bin ton kuru fasulye üretimi gerçekleştirildi. Bunun 64 bin 237 tonu ihraç edildi. Türkiye, 16 bin 825 ton, Rusya 13 bin 172 ton, İran 10 bin 732 ton, Sırbistan 8 bin 288 ton, Bulgaristan 5 bin 246 ton ve diğer ülkeler 9 bin 345 ton satın aldı" dedi.

Bekkuliyeva, sektörde ürün fiyatlandırma, yeni teknikler ve hastalıkla mücadele yöntemleri gibi sorunlara çözüm bulmanın yanı sıra fasulye işleme tesislerin kurulması amacıyla da Türk yatırımcılara ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

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