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Kırgızistan'daki Agitpa Toplantısında Kıbrıs Konusu Da Konuşuldu

Kırgızistan'daki Agitpa Toplantısında Kıbrıs Konusu Da Konuşuldu

05 Ekim 2018 Cuma 05:56
Kırgızistan'daki Agitpa Toplantısında Kıbrıs Konusu Da Konuşuldu

AVCI:  “KIBRIS'TA UZLAŞI, BÜTÜN DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNİN GÜVENLİĞİNE VE REFAHINA KATKIDA BULUNACAKTIR"
 

Kırgızistan Parlamentosu'nun ev sahipliğinde dün başlayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) 17. Sonbahar Toplantısında, "Akdeniz Forumu: Orta Asya ve Akdeniz Jeopolitik Konumu: Göç, Ticaret ve Çevresel Sorunlar" konulu oturumu düzenlendi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, oturumda Kıbrıs konusunda açıklamada bulundu.
Avcı, "Kıbrıslı Rumlar, Ada'nın yalnız onlara ait olmadığı gerçeğini kabul edemiyor. Aynı şekilde de Kıbrıslı Türklerle doğal kaynakları da paylaşmak istemiyorlar. Kıbrıs'ta uzlaşı, bütün Doğu Akdeniz bölgesinin güvenliğine ve refahına katkıda bulunacaktır." dedi.
AGİTPA Akdeniz İlişkileri Özel Temcilsicisi ve AGİTPA Başkan Yardımcısı Pascal Allizard'ın möderatörlüğünde yapılan ikinci oturumda, Akdeniz'i çevreleyen ülkeler ve ilgili ülke temsilcileri birer konuşma yaptı.
Türkiye'yi temsil eden AGİT Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Türkiye'nin coğrafik konumu ve köklü tarihiyle diğer AGİT ülkelerin çoğuna göre Akdeniz'e ve Orta Asya'ya daha yakın olduğunu belirtti. 
Avcı, Akdeniz ve Orta Asya havzasındaki güvenlik konusunun daha geniş bir coğrafyada güvenliğin ve istikrarın temel unsurlarından biri olduğuna işaret etti. 
Kıbrıs'taki sorunun bir işgal sorununa indirgenemeyeceğini kaydeden Avcı, "Kıbrıs sorunu, bu bir işgal sorunu değildir. Bu sorunun çözümlenmesi partnerlik ilişkilerden geçiyor. Kıbrıs’taki sorun 1963 yılında başladı. 1974’te trajik bir dönemeç atlatıldı." dedi.
Kıbrıs'taki tarafların doğal kaynaklardan ortak yararlanması konusunun önemine vurgu yapan Avcı, "Kıbrıslı Rumlar, Ada'nın yalnız onlara ait olmadığı gerçeğini kabul edemiyor. Aynı şekilde de Kıbrıslı Türklerle doğal kaynakları da paylaşmak istemiyorlar.  Kıbrıs'ta uzlaşı, bütün Doğu Akdeniz bölgesinin güvenliğine ve refahına katkıda bulunacaktır." diye konuştu.
Bölgedeki tehditlere karşı bölge ülkelerinin iş birliğinde olması gerektiğini kaydeden Avcı, Türkiye'nin dünyada en çok mülteci kabul eden ülke olduğunu, bu sayının 4 milyonu aştığını ve bunun için Türkiye'nin 32 milyar dolardan fazla harcamada bulunduğunu hatırlattı.
Avcı, Türkiye'nin Rusya ile kapsamlı askeri operasyon tehdidi altında olan İdlib'de 3 milyondan fazla vatandaşın hayatını kurtardığını ve yeni bir insani krizin önüne geçildiğini söyledi.
AGİTPA Başkan Yardımcısı Allizard da Avrupa gündeminde göç sürecinin kalmaya devam ettiğini belirterek, "Avrupa'da güvenlik, diğer bölgelerdeki duruma bağlıdır. 2015 yılında yaklaşık 8 milyon kişi Avrupa'ya göç etti. İnsanların sadece savaştan değil, aynı zamanda ülkelerindeki çeşitli ayrımcılıktan kaçtıklarına dikkati çekmek istiyorum. Bu süreçleri düzenlemeliyiz." ifadesini kullandı.

Rusya Temsilcisi İrina Gekht de Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına dönmeleri için mülteci politikalarının değiştirilmesi ve uluslararası yardımların Suriye'ye yönlendirilmesi gerektiğine değindi. 
Filistin Temsilcisi Dr. Abdelrahim Barham da Filistin halkına yardım ve desteklerin durdurulması gerektiğini savunan İsrail temsilcisine tepki göstererek, Filistin'deki durumunun giderek hızlı şekilde kötüleştiğini vurguladı.
Siyasi, güvenlik, ekonomi, çevre ve insan hakları meselelerle ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi için meclisler arası diyaloğu artırmak ve uluslararası iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen AGİTPA 17. Sonbahar Toplantısı, farklı konularda yapılacak oturumlarla cumartesi gününe kadar devam edecek.
 

Son Güncelleme: 05.10.2018 09:04
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