Kırgızistan'da Orta Asya Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısı

Kırgızistan’ın Cholpon Ata kentinde düzenlenen Orta Asya Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, bölgedeki su ve enerji kaynaklarının entegre kullanılması desteklendi, bu alanda tüm devletlerin karşılıklı çıkar sağlayabileceği, sürdürülebilir uzun vadeli mekanizmaların geliştirilmesinin önemine işaret edildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı ErlanAbdıldayev’in ev sahipliğinde 20-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen toplantıya, Kazakistan Dışişleri Bakanı KayratAbdrahmanov, Özbekistan Dışişleri Bakanı AbdulazizKamilov, Tacikistan Dışişleri Bakanı SirojiddinMuhriddin ve Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı BerdiniyazMyatiyev katıldı.

Toplantıda bölgesel güvenlik, sınırlar, taşımacılık, transit geçişler, su ve enerji kaynaklarının kullanımı, tarife politikaları, ticari ve ekonomik iş birliği gibi güncel bölgesel konular tartışıldı.

Toplantı sonucunda kabul edilen ortak bildiride, bölgesel iş birliğinin daha da derinleştirilmesi ve genişletilmesi amacıyla, gelecek yıl mart ayında Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te yapılacak Orta Asya Devlet Bakanları İstişare Toplantısı'nın önemi vurgulandı.

Bildiride, uluslararası terörizm ve aşırılıkla mücadele, yasa dışı uyuşturucu trafiği, uluslararası organize suç ve diğer tehditlerle mücadele iş birliğini daha da geliştirmek gerektiği kaydedildi.

Orta Asya ülkeleri arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da pekiştirilmesi için uygun koşulların oluşturulması ve karşılıklı ticaretin artırılması gerektiği vurgulanan bildiride, bölgedeki su ve enerji kaynaklarının entegre kullanılması desteklendi; bu alanda tüm devletlerin karşılıklı çıkar sağlayabileceği, sürdürülebilir uzun vadeli mekanizmaların geliştirilmesinin önemine işaret edildi.

