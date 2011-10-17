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Kiracıoğlu, KKTC Anayasası’nın ve mevzuatının bir an önce değiştirilmeli

Eğitim, hoşgörü ve açık fikirlilik olmadan demokratik toplumun olamayacağını belirtti

Kiracıoğlu, KKTC Anayasası’nın ve mevzuatının bir an önce değiştirilmeli

Eğitim, hoşgörü ve açık fikirlilik olmadan demokratik toplumun olamayacağını belirtti

17 Ekim 2011 Pazartesi 17:07
Kiracıoğlu, KKTC Anayasası’nın ve mevzuatının bir an önce değiştirilmeli
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CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Haşim Kiracıoğlu, KKTC Anayasası’nın ve mevzuatının bir an önce uluslararası insan hakları standartlarına uygun olarak değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Kiracıoğlu tarafında yapılan yazılı açıklamada, insan haklarının korunmasının ve geliştirilmesinin yalnızca mevzuattaki düzenlemelerle sağlanamayacağının da bilincinde olduklarını ifade ederek

çoğulculuk, eğitim,  hoşgörü ve açık fikirlilik olmadan demokratik toplumun olamayacağını belirtti.

KKTC’de  eşcinselliği cezai kovuşturmaya tabi tutan “çağdışı” bir Ceza Yasası bulunduğunu savunan Kiracıoğlu, “Bu ayrımcı uygulama ve neden olduğu nefret söylemi; insanın kendisine duyduğu öz

saygıyı yitirdiği gibi, başkalarının kişiye gösterdiği saygının dayandığı kişisel değerleri, güveni ve sahiplenmeyi erozyona uğratmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizması’ adı altında tüm sorunları bütünlüklü olarak ele alacak bir mekanizmanın kurulması gerektiğini kaydeden Kiracıoğlu, ceza yasasının  ilgili maddesinin değiştirilip

çağdaş  normların kabulü  olmak üzere her türlü çalışmayı desteklediklerini belirtti.

Kiracıoğlu açıklamasında,  “CTP Gençlik Örgütü; kadınların, LGBTT bireylerin, engellilerin, azınlıkların ve çocukların karşılaştığı insan hakları ihlalleri konusunda farkındalık yaratmak ve bu alandaki insan

hakları ihlallerinin kaldırılması için her platformda mücadele etmek konusunda kararlıdır. Bu konuda CTP Gençlik Örgütü her türlü desteğe ve işbirliğine hazır olup, ceza yasamızın ilgili maddelerinin

çağdaş hukuk normlarına ve uluslararası hukuk ve değerlere göre tadil edilmesinin de takipçisi olacaktır” dedi.

Son Güncelleme: 17.10.2011 17:07
Anahtar Kelimeler:
KktcANAYASAörgütEğitimCtp
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