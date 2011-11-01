Kimyasal ve askeri tesislere yapılan siber saldırılar Çin’i işaret ediyor

Dünyanın en büyük güvenlik yazılımı şirketlerinden biri olan Symantec, ABD’de en az 48 kimyasal ve askeri tesise siber saldırı düzenlendiğini ve saldırıların kaynağının Çin’i işaret ettiğini belirtti.

Symantec, yayımladığı raporda, şirketlerden bilgi çalmayı amaçlayan saldırıların 29’u kimyasal, 19’u ise ordu için ileri teknoloji materyal üreten askeri tesisleri hedeflediğini ifade etti. Ayrıca, saldırının Fortune 100 listesindeki bazı şirketleri de hedef aldığı bilgisi verilirken, bu şirketlerin adları açıklanmadı.

Synmantec, saldırıların kaynağını takip ederek Çin’in Hebei kentindeki 20 yaşlarında bir hacker’ı tespit ettiklerini belirtti. Şirket, bu kişiyle temasa geçtiklerini ve “kiralık hacker’lık yapacak” birinin bağlantısına temin ettiklerini açıkladı. ABD

SİBER SALDIRILARI SAVAŞ NEDENİ SAYACAK Güvenlik yazılımı şirketi, Çinli adamın söz konusu siber saldırılarda doğrudan rol alıp almadığını bilmediklerini veya bir başkası için mi çalıştığını anlayamadıklarını belirtti. Symantec, Çinli hacker’ın kod adına dayanarak bu kişiyi, “Gizli Koruluk” olarak tanımladı.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR Çin ve ABD hükümetleri, geçmişte birbirlerini sanayi casusluğu yapmakla suçlamıştı. Analistler, geçmişte Çin’den kaynaklandığı belirlenen siber saldırıların, Çin ordusu veya devlet kurumları tarafından gerçekleştirilmiş ve çaldıkları bilgileri devlet kurumlarına vermiş olabileceklerini ifade etti.

SİBER-UZAY KONFERANSI LONDRA'DA BAŞLADI ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Rogers, geçtiğimiz ay, “Çin’in internet üzerinden yaptığı saldırılarla ABD’den bilgi çalma çabalarının ‘tahammül edilemez bir noktaya’ geldiğini ve birçok devletin Pekin’i bu konuda durdurmak için harekete geçmesi gerektiğini” söyledi.

“KARANLIKTAKİ SIÇAN OPERASYONU” ABD’li güvenlik yazılım şirketlerinden McAfee de Ağustos ayında yaptığı açıklamada, “Karanlıktaki Sıçan Operasyonu” adını verdiği beş yıllık bir siber saldırı kampanyasını ortaya çıkardığını belirtti. Şirket, operasyonun 70 hükümet, uluslararası kurumlar, şirketler ve düşünce kuruluşlarını içerdiğini ifade etti. McAfee, Şubat ayında Çin’in ABD, Tayvan, Yunanistan ve Kazakistan’daki petrol şirketlerinden bilgi çaldığını açıklamıştı.

ÇİN’DE HACKER ORDUSU BÜYÜYOR Çin’de bilgisayar meraklılarının sayısı her geçen gün artarken, hacker kulüplerinin ordu tarafından desteklendiği ve hacker yetiştirmekle uğraştıkları öne sürüldü. Analistler aynı zamanda, ordudan emekli sivillerin rakiplerinden bilgi çalmak isteyen şirketler tarafından işe alındığını belirtti. Çin, 450 milyon kullanıcısıyla dünyanın en büyük internet nüfusuna sahip ülkesi. Google, geçen yıl maruz kaldığı saldırılar nedeniyle Çin’deki arama motorunu kapatmıştı.