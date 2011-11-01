Kimyasal silah kullanıldı

BDP Eşbaşkan Yardımcısı Avukat Meral Danış Beştaş, Çukurca’nın Kazan Vadisi’ndeki operasyonlarda öldürülen 24 PKK’lının kimyasal silahla öldürüldüklerini ileri sürdü.

Halen Malatya Devlet Hastanesi morgunda bekletilen ve 24 kişi olduğu açıklanan PKK’lıların cenazeleri üzerinde inceleme sürerken, BDP, operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddiasını gündeme getirdi.

Milliyet'te yer alan habere göre; iddiaya karşı suskun kalınmasının ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlere hizmet ettiğini belirten Beştaş, 29 Nisan 1997’de yürürlüğe giren sözleşme ile kimyasal silahların kullanımı ve stoklanmasının tamamen yasaklandığını anımsattı.

Beştaş, hükümete otopsi raporlarının sonucu sordu.