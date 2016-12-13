Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Aralık 2016 Salı 08:36

Kimyasal Saldırı! 500'den Fazla Kişi...

Kimyasal Saldırı! 500'den Fazla Kişi...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Kimyasal Saldırı! 500'den Fazla Kişi...

Rejime ait savaş uçağının Hama'nın doğusundaki Akirbat beldesine kimyasal gazla düzenlediği saldırıda 85 kişi hayatını kaybetti. Zehirli gazdan etkilenen 500'den fazla kişi hastanelere kaldırıldı

Suriye ordusuna ait savaş uçağının, ülkenin batısındaki Hama'nın Akirbat beldesinde yerleşim yerine düzenlediği kimyasal saldırıda 85 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel medya aktivistlerinden Ömer Hamza AA muhabirine yaptığı açıklamada, orduya ait savaş uçağının Hama kentinin doğusunda terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Akirbat beldesinde sivil yerleşim yerine "sarin" gazıyla saldırdığını belirtti.

Hamza, saldırıda aralarında çocukların da olduğu 85 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 500 kişinin de çevreye yayılan gazdan etkilendiğini aktardı.

Aktivist Hamza, kimyasal gazdan etkilenenlerin, kusma, görme bozukluğu, gözbebeğinde küçülme ve nefes darlığı şikayetleriyle beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındığını ifade etti.

Yerel kaynaklar, daha önce saldırının klor gazıyla yapıldığını bildirmişti.
Beşşar Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullanarak düzenlediği saldırıda, bin 400'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmiş, çoğu kadın ve çocuk 10 binin üzerinde sivil yaralanmıştı.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Regl Olduğu İçin Sürgün Edildi, Öldü Regl Olduğu İçin Sürgün Edildi, Öldü
AB'den Gümrük Birliği Açıklaması AB'den Gümrük Birliği Açıklaması
Rus Büyükelçi Karlov'un Silahlı Saldırıda Öldürülmesi Rus Büyükelçi Karlov'un Silahlı Saldırıda...
Japonya 9 Milyar Dolarlık Nükleer Santrali Kapatıyor Japonya 9 Milyar Dolarlık Nükleer Santrali Kapatıyor
Irak'ta Sığınmacı Kampında Yangın Irak'ta Sığınmacı Kampında Yangın
İngiltere’de Kamu Borcu Bin 655 Trilyon Sterline Yükseldi İngiltere’de Kamu Borcu Bin 655 Trilyon Sterline...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Regl Olduğu İçin Sürgün Edildi, Öldü

Haberi Oku