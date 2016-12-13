Kimyasal Saldırı! 500'den Fazla Kişi...



Rejime ait savaş uçağının Hama'nın doğusundaki Akirbat beldesine kimyasal gazla düzenlediği saldırıda 85 kişi hayatını kaybetti. Zehirli gazdan etkilenen 500'den fazla kişi hastanelere kaldırıldıSuriye ordusuna ait savaş uçağının, ülkenin batısındaki Hama'nın Akirbat beldesinde yerleşim yerine düzenlediği kimyasal saldırıda 85 kişi yaşamını yitirdi.Yerel medya aktivistlerinden Ömer Hamza AA muhabirine yaptığı açıklamada, orduya ait savaş uçağının Hama kentinin doğusunda terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Akirbat beldesinde sivil yerleşim yerine "sarin" gazıyla saldırdığını belirtti.Hamza, saldırıda aralarında çocukların da olduğu 85 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 500 kişinin de çevreye yayılan gazdan etkilendiğini aktardı.Aktivist Hamza, kimyasal gazdan etkilenenlerin, kusma, görme bozukluğu, gözbebeğinde küçülme ve nefes darlığı şikayetleriyle beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındığını ifade etti.Yerel kaynaklar, daha önce saldırının klor gazıyla yapıldığını bildirmişti.Beşşar Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullanarak düzenlediği saldırıda, bin 400'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmiş, çoğu kadın ve çocuk 10 binin üzerinde sivil yaralanmıştı.