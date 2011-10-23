Kimliksiz Giriş Yok

24 Ekimden itibaren kampüse girişlerde kimlik kontrolü yapılacaktır. Tüm öğrencilerin Öğrenci Kimliklerini ve pasaport veya kimlik kartlarını yanlarında taşımaları zorunludur. Henüz kimlik kartı çıkmamış 2011 kayıtlı öğrenciler öğrenci belgesi ve kendi kimliklerini birlikte taşıyacaklardır.



Öğrenci kartı veya Öğrenci Belgesi olmayanların rektörlüğe başvurması gerekmektedir.



Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler kampüse alınmayacaklardır.