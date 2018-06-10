banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589
Trafik Kazasında 28 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı!
Girne'de motosiklet kazası!
Kızılay Derneği tarafından ada genelinde ramazan gıda kolileri dağıtıldı
1000 İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE ULAŞILDI
Motosiklet kazasında yaralanan genç için acil kan aranıyor
Son Dakika
ÇOK ACİL KAN ARANIYOR
Motosiklet kazası
MOTOSİKLET KAZASI
banner282

Kim\'den Sonra Trump Da Singapur\'da

Paya Lebar Hava Üssü, 10 Haziran 18 : Kuzey Kore lideri Kim Jong-un\'dan sonra ABD Başkanı Donald Trump da Singapur\'a geldi.

Kim\'den Sonra Trump Da Singapur\'da

Paya Lebar Hava Üssü, 10 Haziran 18 : Kuzey Kore lideri Kim Jong-un\'dan sonra ABD Başkanı Donald Trump da Singapur\'a geldi.

10 Haziran 2018 Pazar 14:12
Kim\'den Sonra Trump Da Singapur\'da
Paya Lebar Hava Üssü, 10 Haziran 18 : Kuzey Kore lideri Kim Jong-un\'dan sonra ABD Başkanı Donald Trump da Singapur\'a geldi.
Trump\'ın G-7 Zirvesi\'ne katıldığı Kanada\'dan hareket eden Air Force One uçağının, akşam saatlerinde Singapur\'da Paya Lebar Hava Üssü\'ne indiği belirtildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da Trump ile yapacağı zirve için öğleden sonra Singapur\'a gelmişti.
Kim\'i taşıyan uçak yüksek güvenlik önlemleri altında Singapur Havaalanı\'na inmiş, basında Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve Kim\'in el sıkışırken çekilen fotoğraflarına yer verilmişti.
Kuzey Kore lideri, havaalanından siyah araçlarla çevrelenen, ülkesinin bayrağını taşıyan bir limuzinle ayrılarak, daha önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping\'in kaldığı St. Regis Oteli\'ne geçmişti. 
Singapur\'da Başbakan Lee Hsien Loong ile bir araya gelen Kim, "Tüm dünya, Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tarihi zirveyi izliyor ve sizin çabalarınız sayesinde bu tarihi zirve için hazırlıklarımızı tamamlayabildik." ifadesini kullandı. 
banner277
Trump\'ın da yarın Singapur Başbakanı Lee ile görüşmesi bekleniyor. 
Kim ile Trump\'ın 12 Haziran\'da yapacağı zirve, uluslararası toplumun gündeminde.
Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı\'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.
(AA/RÇ/HÖ)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'den Golan Tepelerinde
İsrail'den Golan Tepelerinde "sürpriz" Tatbikat
Bağdat'ta Seçim Sandıkları Yandı
Bağdat'ta Seçim Sandıkları Yandı
Vietnam'da Yeni Ekonomik Bölgeler Planı Protesto Edildi
Vietnam'da Yeni Ekonomik Bölgeler Planı Protesto Edildi
Çin’de Şiö Zirvesi’nin Ardından
Çin’de Şiö Zirvesi’nin Ardından
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'den Ürdün açıklaması
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'den Ürdün açıklaması
Kırgızistan ŞİÖ dönem başkanlığını devraldı
Kırgızistan ŞİÖ dönem başkanlığını devraldı
İspanya 268 sığınmacıyı kurtardı
İspanya 268 sığınmacıyı kurtardı
İdlib'de çocuk hastanesi ve yerleşimlere saldırı: 17 ölü
İdlib'de çocuk hastanesi ve yerleşimlere saldırı: 17 ölü
Singapur, gözaltına alınan Güney Koreli gazetecileri sınır dışı etti
Singapur, gözaltına alınan Güney Koreli gazetecileri sınır dışı etti
"Almanya’da Kuvvetli Yağış ve Fırtına"
"Almanya’da Kuvvetli Yağış ve Fırtına"

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim