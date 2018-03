Kim Kardashian'a Benzemek İçin...

23 yaşındaki James Parke, ünlü yıldız Kim Kardashian'a benzemek için 150 bin dolar harcamış ve ortaya bu sonuç çıkmış





Kim Kardashian'ın bankada milyonları, her ay süslediği sayısız dergi kapağı, kendine ait bir kıyafet ve makyaj markası ile reality show'u var. Bu yüzden 23 yaşındaki James Parke'ın Kardashian'a benzemek istemesi için pek çok sebep olabilir. Ama o, çok sevdiği Kim Kardashian'a benzeme arzusunu bir adım daha ileri götürmüş ve idolüne benzeyebilmek için 150 bin dolar harcamış. Birçok estetik operasyon geçiren genç adam, 33 yaşındaki ünlü yıldızın reality show'u olan Keeping Up With The Kardashians'ın bir bölümünü izleyince ona aşık olmuş. İngiliz The Sun gazetesine Parke, "Kim dünyanın en harika kadını. Saçları ve teni kusursuz. Ona dair her şey mükemmel" diyerek Kardashian'a olan aşkını dile getiriyor.

Parke, görüntüsüyle alay edenlere ise kulak asmadığını sözlerine ekliyor.