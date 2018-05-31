Kım Kardashıan Trump'tan Bir Hükümlü İçin Af İstedi,,,

ABD'de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Kim Kardashian, ABD Başkanı Donald Trump'tan bir hükümlü için af istedi.

BBC'nin haberine göre, Kardashian, ömür boyu hapis mahkumu 63 yaşındaki büyükanne Alice Marie Johnson'un affedilmesi olasılığı konusunda görüşmek üzere Trump ile bir araya geldi.

Trump, Twitter hesabında Kardashian ile "harika bir görüşme" yaptıklarını açıklarken Kardashian, Trump'a teşekkür etti ve "Başkan'ın, ilk sefer için, şiddet içermeyen uyuşturucu suçundan ömür boyu hapis cezasını çeken Alice Marie Johnson'ı affetmesini ümit ediyoruz." paylaşımını yaptı.

Alice Marie Johnson, uyuşturucu satıcıları arasındaki mesajları iletmekten 1996'da şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Destekçileri ve ailesi, Johnson'ın birçok programda aktif olan örnek bir mahkum olduğunu belirtiyor.

Trump'ın damadı Jared Kushner'in, Kardashian ile Johnson konusunda aylardır görüşme yaptığı ifade ediliyor.