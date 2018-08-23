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Kim Kardashian rezil oldu

Kim Kardashian geçen akşam düzenlenen partiye cesur mini elbisesiyle katıldı. Elbisenin içine giydiği korsesinin gözüktüğünü fark etmeyen Kim, magazincilere malzeme olmaktan kurtulamadı

Kim Kardashian rezil oldu

Kim Kardashian geçen akşam düzenlenen partiye cesur mini elbisesiyle katıldı. Elbisenin içine giydiği korsesinin gözüktüğünü fark etmeyen Kim, magazincilere malzeme olmaktan kurtulamadı

23 Ağustos 2018 Perşembe 15:05
Kim Kardashian rezil oldu

Kim Kardashian geçen akşam düzenlenen partiye cesur mini elbisesiyle katıldı. Elbisenin içine giydiği korsesinin gözüktüğünü fark etmeyen Kim, magazincilere malzeme olmaktan kurtulamadı

Kim Kardashian, Miami'de arkadaşlarıyla geçirdiği muhteşem tatilinden ayağının tozuyla Los Angeles'a döndü. 37 yaşındaki reality şov yıldızı dün akşam Los Angeles'ta düzenlenen "What Goes Around Comes Around" adlı partiye katıldı. Sıkı bir diyet ve spor salonuna geçirilen uzun saatler sayesinde 50 kiloya kadar düşen Kim, vücudunu sımsıkı saran pembe PVC bir elbise giymişti. Ancak dikkatinden kaçan detay, onu rezil etmeye yetti! Kardashian'ın kıvrımlarını kusursuzlaştırmak ve vücudunu sıkıştırmak için giydiği korse, mini elbiseden gözüktü. Durumu fark etmeyen Kim, uzun süre bu şekilde dolaştı. Paparazziler de bu durumu fırsat bilince flaşlar patladı! Cesur Kim'in elbisesinin içine sütyen giymediği de dikkatli gözlerden kaçmadı.

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Son Güncelleme: 23.08.2018 15:07
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