Kim Jong-Un, Trump ile Görüşmesinin Öncesinde Kendi Tuvaletini Singapur'a Götürdüğü Ortaya Çıktı

Trump görüşmesi öncesi Singapur'a giden Kim Jong-un'un herhangi bir suikaste karşın iki uçak ile Singapura geldiği ve yabancı ajanları zehirlemesine karşın kendi yemeğini getirdiği belirtildi.