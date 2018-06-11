Kim Jong-Un, Trump ile Görüşmesinin Öncesinde Kendi Tuvaletini Singapur'a Götürdüğü Ortaya Çıktı
Trump görüşmesi öncesi Singapur'a giden Kim Jong-un'un herhangi bir suikaste karşın iki uçak ile Singapura geldiği ve yabancı ajanları zehirlemesine karşın kendi yemeğini getirdiği belirtildi.
r'a yabancı ajanların dışkısını incelemesi ihtimaline karşın portatif tuvalet getirdiğini yazdı.
HER ŞEYİ SİLDİLER
Kim'in, Nisan ayında Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yeon ile yaptığı görüşme sırasında kendi kalemlerini kullandığı ve korumalarının dokunduğu her şeyi parmak izi görünmemesi için sildiklerini belirtti.