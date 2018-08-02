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Kim'den Trump'a yeni mektup!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan dün yeni bir mektup aldığını açıkladı.

Kim'den Trump'a yeni mektup!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan dün yeni bir mektup aldığını açıkladı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 20:19
Kim'den Trump'a yeni mektup!

Kim'den Trump'a yeni mektup!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan dün yeni bir mektup aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerine ait kalıntıların ülkesine gönderilmesindeki katkılarından dolayı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a teşekkür ettiği için bugün attığı tweetinde bahsettiği 'güzel mektubun' hangisi olduğu ortaya çıktı.

Beyaz Saray, Kim'in Trump'a dün ikinci bir mektup gönderdiğini duyurdu. Mektubun, iki liderin Singapur'da 12 Haziran'da ilk kez bir araya geldiği zirvede varılan kararlar ve verilen taahhütlerle ilgili olduğu belirtildi.

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