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Kilolu diye terkedilen kadının eski sevgilisinden sabunlu intikam!

Çin’in Hunan eyaletinde bir kadın, fazla kilolu olduğu için kendisini terk eden sevgilisinden intikam almak için oldukça ilginç bir yol buldu. Liposuction’la aldırdığı yağlarından yapılan sabunu eski sevgilisinin ailesine gönderdi.

Kilolu diye terkedilen kadının eski sevgilisinden sabunlu intikam!

Çin’in Hunan eyaletinde bir kadın, fazla kilolu olduğu için kendisini terk eden sevgilisinden intikam almak için oldukça ilginç bir yol buldu. Liposuction’la aldırdığı yağlarından yapılan sabunu eski sevgilisinin ailesine gönderdi.

24 Mart 2018 Cumartesi 22:56
Kilolu diye terkedilen kadının eski sevgilisinden sabunlu intikam!
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Genç kadının Twitter'ın Çin'deki versiyonu olarak bilinen Weibo'da “Xiaoxiao” kullanıcı adıyla paylaştığı mesaj büyük şaşkınlık yarattı.

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Paylaşım rekorları kıran mesajda kadın, kilolu olduğu için kendisini terk eden eski sevgilisi Yang Şiaolei'ye yağlarından yapılan sabunu annesine hediye olarak gönderdiğini yazdı.

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Independent’ın haberine göre, Yang ise eski sevgilisine internetten sert bir şekilde verdiği cevapla şöyle dedi: “Neden beni internette kötü gösteriyorsun? Aramızdakiler çoktan bitti, hastaneye gidip yağ aldırarak beni iğrendirmene gerek yoktu. Kahretsin! İnsanları sadece görünüşleriyle mi değerlendiriyorum? Annemi iğrendirmene gerek yoktu.”

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Xiaoxiao bunun üzerine yayınladığı son mesajda, “Benim kilolu olduğumu söyledin. İnan ya da inanma bütün ailene sabun gönderiyorum” yazdı.

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